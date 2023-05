Microsoft sta introducendo una nuova funzionalità in Windows 11, chiamata Windows Copilot, integrando la sua esperienza Bing basata su ChatGPT direttamente nel sistema operativo. L'obiettivo principale di Copilot è semplificare le interazioni dell'utente con le impostazioni di Windows, consentendo agli utenti di richiedere modifiche utilizzando il linguaggio naturale invece di approfondire le impostazioni stesse.

Windows Copilot va oltre la semplice regolazione delle impostazioni offrendo una gamma di funzionalità aggiuntive. Gli utenti possono chiedere al chatbot di riassumere il contenuto dai propri appunti o persino di comporre del testo. Allo stesso tempo, funge anche da gateway per l'esperienza Bing/ChatGPT esistente, consentendo agli utenti di porre al chatbot basato sull'intelligenza artificiale una serie di domande, da semplici query a attività più complesse.

Come affermato dal Chief Product Officer di Microsoft Panos Panay in un post sul blog, gli utenti possono utilizzare in modo efficiente Windows Copilot per eseguire attività in base alle loro esigenze o interessi, come controllare l'ora locale prima di effettuare una chiamata internazionale o pianificare una vacanza. Integrando Windows Copilot nella barra delle applicazioni, Microsoft mira a semplificare e ottimizzare l'esperienza utente e l'interazione con Windows 11.

L'integrazione di Windows Copilot in Windows 11 dovrebbe essere disponibile a giugno. Poiché le piattaforme low-code e no-code continuano a guadagnare popolarità, l'inclusione di chatbot basati su intelligenza artificiale come ChatGPT di Bing rappresenta un'opportunità per varie piattaforme, tra cui AppMaster , di integrare funzionalità simili per semplificare e migliorare ulteriormente le esperienze degli utenti nello sviluppo di applicazioni e software .