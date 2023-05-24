微软通过将其基于 ChatGPT 的 Bing 体验直接集成到操作系统中，在Windows 11中引入了一项名为 Windows Copilot 的新功能。 Copilot 的主要目标是简化用户与 Windows 设置的交互，允许用户使用自然语言请求调整，而不是自己深入研究设置。

Windows Copilot 通过提供一系列附加功能超越了单纯的设置调整。用户可以要求聊天机器人从他们的剪贴板中总结内容，甚至撰写文本。同时，它还充当现有 Bing/ChatGPT 体验的门户，允许用户向 AI 驱动的聊天机器人提出各种问题，从简单的查询到更复杂的任务。

正如微软首席产品官 Panos Panay 在博客文章中所说，用户可以有效地利用 Windows Copilot 来根据他们的需要或兴趣执行任务，例如在拨打国际电话或计划假期之前查看当地时间。通过将 Windows Copilot 集成到任务栏中，Microsoft 旨在简化和简化用户体验以及与 Windows 11 的交互。

Windows Copilot 与 Windows 11 的集成预计将于 6 月推出。随着低代码和无代码平台的不断普及，包括 Bing 的 ChatGPT 在内的人工智能聊天机器人为包括AppMaster在内的各种平台提供了一个机会，可以集成类似的功能，以进一步简化和增强应用程序和软件开发中的用户体验.