Microsoft представляет новую функцию в Windows 11, называемую Windows Copilot, путем интеграции своего интерфейса Bing на основе ChatGPT непосредственно в операционную систему. Основная цель Copilot — упростить взаимодействие пользователя с настройками Windows, позволяя пользователям запрашивать корректировки, используя естественный язык, вместо того, чтобы самостоятельно углубляться в настройки.

Windows Copilot выходит за рамки простой настройки параметров, предлагая ряд дополнительных функций. Пользователи могут попросить чат-бота обобщить содержимое из своего буфера обмена или даже составить текст. В то же время он также служит шлюзом к существующему опыту Bing/ChatGPT, позволяя пользователям задавать чат-боту с искусственным интеллектом различные вопросы, от простых запросов до более сложных задач.

Как заявил главный специалист по продуктам Microsoft Панос Панай в своем блоге, пользователи могут эффективно использовать Windows Copilot для выполнения задач, основанных на их потребностях или интересах, таких как проверка местного времени перед международным звонком или планирование отпуска. Интегрируя Windows Copilot в панель задач, Microsoft стремится упростить и оптимизировать работу пользователей и взаимодействие с Windows 11.

Ожидается, что интеграция Windows Copilot в Windows 11 станет доступна в июне. Поскольку No-Code/Low-Code платформы продолжают набирать популярность, включение чат-ботов на базе ИИ, таких как ChatGPT от Bing, предоставляет возможность для различных платформ, включая AppMaster , интегрировать аналогичные функции для дальнейшего упрощения и улучшения взаимодействия с пользователем при разработке приложений и программного обеспечения. .