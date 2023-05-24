Microsoft, ChatGPT tabanlı Bing deneyimini doğrudan işletim sistemine entegre ederek Windows 11 Windows Copilot adlı yeni bir özellik sunuyor. Copilot'un temel amacı, Windows ayarlarıyla kullanıcı etkileşimlerini basitleştirerek, kullanıcıların ayarları kendileri derinlemesine incelemek yerine doğal dili kullanarak ayarlamalar talep etmesine olanak sağlamaktır.

Windows Copilot, bir dizi ek işlevsellik sunarak yalnızca ayar değişikliklerinin ötesine geçer. Kullanıcılar, sohbet robotundan panolarındaki içeriği özetlemesini ve hatta metin oluşturmasını isteyebilir. Aynı zamanda mevcut Bing/ChatGPT deneyimine açılan bir kapı görevi görerek kullanıcıların yapay zeka destekli sohbet robotuna basit sorgulardan daha karmaşık görevlere kadar çeşitli sorular sormasına olanak tanır.

Microsoft'un Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay tarafından bir blog gönderisinde belirtildiği gibi, kullanıcılar, uluslararası bir arama yapmadan veya bir tatil planlamadan önce yerel saati kontrol etmek gibi ihtiyaçlarına veya ilgi alanlarına dayalı görevleri gerçekleştirmek için Windows Copilot'u verimli bir şekilde kullanabilirler. Microsoft, Windows Copilot'u görev çubuğuna entegre ederek, kullanıcı deneyimini ve Windows 11 ile etkileşimi basitleştirmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Windows Copilot'un Windows 11'e entegrasyonunun Haziran ayında kullanıma sunulması bekleniyor. Düşük kodlu ve kodsuz platformlar popülerlik kazanmaya devam ettikçe, Bing'in ChatGPT'si gibi yapay zeka destekli sohbet robotlarının dahil edilmesi, uygulama ve yazılım geliştirmede kullanıcı deneyimlerini daha da basitleştirmek ve geliştirmek için benzer işlevleri entegre etmek üzere AppMaster dahil olmak üzere çeşitli platformlar için bir fırsat sunuyor. .