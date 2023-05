A Microsoft está introduzindo um novo recurso no Windows 11, chamado Windows Copilot, integrando sua experiência Bing baseada em ChatGPT diretamente no sistema operacional. O principal objetivo do Copilot é simplificar as interações do usuário com as configurações do Windows, permitindo que os usuários solicitem ajustes usando linguagem natural, em vez de se aprofundarem nas próprias configurações.

O Windows Copilot vai além de meros ajustes de configurações, oferecendo uma gama de funcionalidades adicionais. Os usuários podem pedir ao chatbot para resumir o conteúdo de sua área de transferência ou até mesmo compor texto. Ao mesmo tempo, também serve como uma porta de entrada para a experiência existente do Bing/ChatGPT, permitindo que os usuários façam uma variedade de perguntas ao chatbot com inteligência artificial, desde consultas simples até tarefas mais complexas.

Conforme declarado pelo diretor de produtos da Microsoft, Panos Panay, em uma postagem no blog, os usuários podem utilizar o Windows Copilot com eficiência para executar tarefas com base em suas necessidades ou interesses, como verificar o horário local antes de fazer uma ligação internacional ou planejar férias. Ao integrar o Windows Copilot na barra de tarefas, a Microsoft visa simplificar e agilizar a experiência do usuário e a interação com o Windows 11.

A integração do Windows Copilot no Windows 11 deve ficar disponível em junho. À medida que as plataformas de código baixo e sem código continuam a ganhar popularidade, a inclusão de chatbots com tecnologia de IA, como o ChatGPT do Bing, representa uma oportunidade para várias plataformas, incluindo AppMaster , de integrar funcionalidades semelhantes para simplificar e aprimorar ainda mais as experiências do usuário no desenvolvimento de aplicativos e software .