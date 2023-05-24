تقدم Microsoft ميزة جديدة في Windows 11 ، تسمى Windows Copilot ، من خلال دمج تجربة Bing القائمة على ChatGPT مباشرة في نظام التشغيل. الهدف الرئيسي من Copilot هو تبسيط تفاعلات المستخدم مع إعدادات Windows ، مما يسمح للمستخدمين بطلب التعديلات باستخدام اللغة الطبيعية بدلاً من الخوض في عمق الإعدادات بأنفسهم.

يتجاوز Windows Copilot مجرد تعديلات الإعدادات من خلال تقديم مجموعة من الوظائف الإضافية. يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من chatbot تلخيص المحتوى من الحافظة الخاصة بهم أو حتى كتابة نص. في الوقت نفسه ، يعمل أيضًا كبوابة لتجربة Bing / ChatGPT الحالية ، مما يسمح للمستخدمين بطرح مجموعة متنوعة من الأسئلة على chatbot الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ، من الاستعلامات البسيطة إلى المهام الأكثر تعقيدًا.

كما ذكر بانوس باناي ، كبير مسؤولي المنتجات في Microsoft ، في منشور مدونة ، يمكن للمستخدمين استخدام Windows Copilot بكفاءة لأداء المهام بناءً على احتياجاتهم أو اهتماماتهم ، مثل التحقق من التوقيت المحلي قبل إجراء مكالمة دولية أو التخطيط لقضاء إجازة. من خلال دمج Windows Copilot في شريط المهام ، تهدف Microsoft إلى تبسيط تجربة المستخدم وتبسيطها والتفاعل مع Windows 11.

من المتوقع أن يصبح دمج Windows Copilot في نظام التشغيل Windows 11 متاحًا في يونيو. مع استمرار اكتساب المنصات منخفضة التعليمات البرمجية وغير البرمجية شعبية ، فإن تضمين روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT من Bing يمثل فرصة لمنصات مختلفة ، بما في ذلك AppMaster ، لدمج وظائف مماثلة لزيادة تبسيط وتعزيز تجارب المستخدم في تطوير التطبيقات والبرامج .