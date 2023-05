Microsoft führt in Windows 11 eine neue Funktion namens Windows Copilot ein, indem es sein ChatGPT-basiertes Bing-Erlebnis direkt in das Betriebssystem integriert. Das Hauptziel von Copilot besteht darin, Benutzerinteraktionen mit Windows-Einstellungen zu vereinfachen, sodass Benutzer Anpassungen in natürlicher Sprache anfordern können, anstatt selbst tief in die Einstellungen einzutauchen.

Der Windows Copilot geht über die bloße Anpassung von Einstellungen hinaus und bietet eine Reihe zusätzlicher Funktionalitäten. Benutzer können den Chatbot bitten, Inhalte aus ihrer Zwischenablage zusammenzufassen oder sogar Text zu verfassen. Gleichzeitig dient es auch als Gateway zum bestehenden Bing/ChatGPT-Erlebnis und ermöglicht es Benutzern, dem KI-gestützten Chatbot eine Vielzahl von Fragen zu stellen, von einfachen Fragen bis hin zu komplexeren Aufgaben.

Wie Panos Panay, Chief Product Officer von Microsoft, in einem Blogbeitrag feststellte, können Benutzer Windows Copilot effizient nutzen, um Aufgaben basierend auf ihren Bedürfnissen oder Interessen auszuführen, z. B. die Ortszeit zu überprüfen, bevor sie einen internationalen Anruf tätigen oder einen Urlaub planen. Durch die Integration von Windows Copilot in die Taskleiste möchte Microsoft die Benutzererfahrung und Interaktion mit Windows 11 vereinfachen und optimieren.

Die Integration von Windows Copilot in Windows 11 wird voraussichtlich im Juni verfügbar sein. Da Low-Code- und No-Code-Plattformen immer beliebter werden, stellt die Einbeziehung von KI-gestützten Chatbots wie ChatGPT von Bing für verschiedene Plattformen, einschließlich AppMaster , eine Gelegenheit dar, ähnliche Funktionalitäten zu integrieren, um die Benutzererfahrungen bei der Anwendungs- und Softwareentwicklung weiter zu vereinfachen und zu verbessern .