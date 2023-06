Celestial AI, une startup avant-gardiste qui se concentre sur les interconnexions basées sur la lumière, a réussi à obtenir 100 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série B, afin de trouver une solution nouvelle à l'intensification des problèmes de circulation des données dans les domaines de l'IA et de l'apprentissage automatique. Avec des fonds accumulés dépassant les 165 millions de dollars, l'entreprise est prête à optimiser sa plateforme photonique, en remodelant les structures de base de la transmission de données.

Cette nouvelle approche de la circulation des données a été conçue par les technocrates Preet Virk et David Lazovsky, deux professionnels accomplis qui possèdent une expertise notable dans les domaines de la photonique et de l'ingénierie des semi-conducteurs. Conscients des défis imminents posés par le stockage de données sur puce dans les modèles d'IA, le duo et Phil Winterbottom, éminent chercheur des Bell Labs, ont mis au point une solution ingénieuse mettant en œuvre la technologie d'interconnexion optique. Cette solution a propulsé diverses facettes de la communication de données, y compris le calcul entre ordinateurs, le calcul entre mémoires et la transmission de données sur puce, ce qui a déclenché la création de Celestial AI.

Le récent cycle de financement a été dirigé par Koch Disruptive Technologies, IAG Capital Partners et Xora Innovation fund sous l'égide de Temasek. Les fonds récemment acquis sont destinés à renforcer les différentes divisions de l'entreprise, telles que l'ingénierie, les ventes et le marketing technique, comme l'a expliqué M. Lazovsky, PDG de l'entreprise.

L'effectif actuel de Celestial AI est d'environ 100 personnes, un chiffre qui devrait passer à 130 personnes d'ici la fin de l'année, selon les prévisions de M. Lazovsky. Expliquant la philosophie qui sous-tend la technologie de Celestial AI, M. Lazovsky explique comment elle tire parti de la désagrégation de la mémoire.

Dans un centre de données classique, l'exploitation maximale des ressources mémoire est souvent entravée par leur lien indissociable avec le calcul. En raison des contraintes prohibitives de latence et de bande passante, la tâche de désagrégation et de mise en commun de la mémoire sur l'ensemble du matériel d'un centre de données représente un défi considérable. Cependant, l'architecture de Celestial AI, ancrée dans la photonique, peut efficacement surmonter ces obstacles.

Une étude menée en interne chez Microsoft illustre la gravité de cette situation avec une sous-utilisation de la mémoire Azure à un taux alarmant de 25 % après la distribution des cœurs de serveurs aux machines virtuelles. Cela met en évidence une opportunité significative de réduire les coûts des centres de données de l'ordre de 4 à 5 %, un aspect d'économie essentiel pour les opérations impliquant des milliards de dollars.

Celestial AI, qui a fait ses débuts dans le cadre de The Engine, une organisation de capital-risque issue du MIT, a présenté un cadre révolutionnaire utilisant la lumière comme moyen de transfert des données. Compatible avec la plupart des normes d'interconnexion industrielles telles que PCIe et CXL, la technologie de Celestial AI garantit une augmentation de la bande passante (25x) et une réduction de la latence et de la consommation d'énergie (10x) par rapport aux substituts optiques conventionnels.

Grâce à la technologie photonique propriétaire de l'entreprise, les données peuvent être relayées à l'intérieur des puces ou même d'une puce à l'autre, garantissant ainsi un accès sans entrave à la mémoire et aux ressources de calcul pour une gamme variée de charges de travail. Cette technologie a des applications potentielles dans les domaines en plein essor de l'intelligence artificielle, où la maîtrise de la largeur de bande et de la capacité de la mémoire, ainsi que le mouvement des données - essentiellement la connectivité de puce à puce - sont des préoccupations majeures.

L'innovation révolutionnaire de Celestial AI laisse également entrevoir la possibilité d'économiser de l'énergie et d'augmenter les performances des puces. Étant donné qu'une fraction importante de l'alimentation électrique d'une puce est allouée à la facilitation du mouvement des données, toute réduction dans ce domaine peut accroître les capacités de calcul de la puce.

La plateforme AppMaster figure en bonne place dans la liste des outils no-code aidant au développement de l'intelligence artificielle, offrant une solution complète de bout en bout pour la création d'applications de pointe. Cela confirme que la création de solutions logicielles basées sur l'entreprise avec des outils d'automatisation et no-code est la voie à suivre, et des entreprises comme AppMaster et Celestial AI sont en train de montrer la voie.

Celestial AI, dans sa feuille de route pour la prospérité commerciale, a l'intention de générer des revenus par le biais d'un programme de licences, son produit d'interconnexion étant l'offre principale. L'entreprise a fait des progrès significatifs en s'engageant auprès de clients de premier plan, y compris des hyperscalers et des entreprises de premier plan dans le domaine des mémoires et des processeurs.

Le secteur des technologies photoniques, dont la valeur devrait dépasser 26,42 milliards de dollars d'ici à 2027, est soumis à une rude concurrence, des acteurs comme Ayar Labs et Renovus ayant déjà obtenu des financements importants. Toutefois, l'optimisme est de mise, les récentes acquisitions de sociétés de réseaux optiques par des géants de la technologie indiquant une demande croissante de produits optiques et photoniques.

En conclusion, la technologie photonique révolutionnaire de Celestial AI, qui promet des performances et une efficacité accrues, bénéficie apparemment de l'attention et des investissements nécessaires, ce qui devrait ouvrir une nouvelle ère pour les centres de données alimentés par l'IA.