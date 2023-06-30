В рамках нового решения проблем перемещения данных в области искусственного интеллекта и машинного обучения Celestial AI, перспективный стартап, специализирующийся на световых межсоединениях, успешно привлек $100 млн в рамках серии B финансирования. С накопленными средствами, превышающими 165 миллионов долларов, компания готова оптимизировать свою фотонную платформу, изменив основные конструкции передачи данных.

Новый подход к передаче данных был задуман технократами Притом Вирком и Дэвидом Лазовским, опытными специалистами в области фотоники и полупроводниковой техники. Осознав надвигающиеся проблемы, связанные с хранением данных на кристалле в моделях ИИ, дуэт вместе с выдающимся исследователем Bell Labs Филом Уинтерботтомом разработал гениальное решение с использованием технологии оптических соединений. Это способствовало развитию различных аспектов передачи данных, включая вычисления-вычисления, вычисления-память и передачу данных на кристалле, что послужило толчком к созданию Celestial AI.

В недавнем раунде финансирования приняли участие Koch Disruptive Technologies, IAG Capital Partners и фонд Xora Innovation при Temasek. Недавно приобретенные средства предназначены для расширения различных подразделений компании, таких как инженерный отдел, отдел продаж и технический маркетинг, как пояснил Лазовский, генеральный директор компании.

В настоящее время численность персонала Celestial AI составляет около 100 человек, а к концу года, по прогнозам Лазовского, эта цифра увеличится до 130 человек. Объясняя суть технологии Celestial AI, Лазовский рассказывает, как она использует дезагрегацию памяти.

В типичном центре обработки данных использование ресурсов памяти с максимальной эффективностью часто затруднено из-за их неразрывной связи с вычислениями. Из-за запредельных задержек и ограничений пропускной способности задача дезагрегирования и объединения памяти в пул на всех аппаратных средствах в центре обработки данных представляет собой серьезную проблему. Однако архитектура Celestial AI, основанная на фотонике, может эффективно преодолеть эти препятствия.

Исследование, проведенное внутри компании Microsoft, показывает всю серьезность этой ситуации: недоиспользование памяти Azure составляет 25% после распределения ядер сервера между виртуальными машинами. Это указывает на значительную возможность снижения затрат на центры обработки данных в пределах 4-5%, что является существенным аспектом экономии для операций с миллиардами долларов.

Компания Celestial AI, дебютировавшая в рамках The Engine, венчурной организации, созданной на базе Массачусетского технологического института, представила революционную структуру, использующую свет в качестве среды передачи данных. Обеспечивая совместимость с большинством промышленных стандартов межсоединений, таких как PCIe и CXL, технология Celestial AI гарантирует увеличение пропускной способности (25x) и снижение задержки и энергопотребления (10x) по сравнению с традиционными оптическими заменителями.

Используя запатентованную компанией фотонную технологию, данные могут передаваться внутри чипов или даже между чипами, тем самым обеспечивая беспрепятственный доступ к памяти и вычислительным ресурсам для различных рабочих нагрузок. Технология имеет потенциальное применение в развивающихся областях искусственного интеллекта, где основными проблемами являются пропускная способность памяти, объем памяти и перемещение данных - по сути, связь между чипами.

Новаторская инновация Celestial AI также предполагает потенциал для экономии энергии и повышения производительности чипов. Поскольку значительная часть электроэнергии чипа расходуется на перемещение данных, любое сокращение в этой области может повысить вычислительные возможности чипа.

Примечательно, что платформа AppMaster стоит особняком в этом списке no-code инструментов для разработки ИИ, предлагая комплексное, сквозное решение для создания современных приложений. Это еще раз подтверждает, что создание корпоративных программных решений с помощью средств автоматизации и no-code - это путь вперед, и такие компании, как AppMaster и Celestial AI, являются лидерами в этом направлении.

Celestial AI в своей дорожной карте коммерческого процветания намерена получать доход за счет программы лицензирования, при этом ее продукт interconnect будет основным предложением. Компания добилась значительных успехов в заключении контрактов с ведущими клиентами, среди которых гипермасштабируемые предприятия, а также ведущие компании по производству памяти и процессоров.

В секторе фотонных технологий, стоимость которого к 2027 году превысит 26,42 млрд долларов, наблюдается жесткая конкуренция: такие игроки, как Ayar Labs и Renovus, уже получили значительное финансирование. Однако оптимизм вселяет недавнее приобретение технологическими гигантами компаний по созданию оптических сетей, что свидетельствует о растущем спросе на оптические и фотонные продукты.

В заключение следует отметить, что прорывная технология фотоники Celestial AI, обещающая более высокую производительность и эффективность, очевидно, привлекает должное внимание и инвестиции, что позволит открыть новую эру центров обработки данных на базе ИИ.