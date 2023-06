Per risolvere i problemi di movimentazione dei dati nei settori dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico, Celestial AI, una startup lungimirante che si concentra sulle interconnessioni basate sulla luce, ha ottenuto 100 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B. Con i fondi accumulati che hanno superato i 165 milioni di dollari, l'azienda è pronta a ottimizzare la propria piattaforma fotonica, rimodellando i costrutti fondamentali della trasmissione dei dati.

Il nuovo approccio alla trasmissione dei dati è stato concepito dai tecnocrati Preet Virk e David Lazovsky, entrambi professionisti affermati con una notevole esperienza nel campo della fotonica e dell'ingegneria dei semiconduttori. Riconoscendo le imminenti sfide relative all'archiviazione dei dati on-die nei modelli di intelligenza artificiale, il duo, insieme all'illustre ricercatore dei Bell Labs Phil Winterbottom, ha ideato un'ingegnosa soluzione che implementa la tecnologia di interconnessione ottica. Questo ha dato impulso a vari aspetti della comunicazione dei dati, tra cui il compute-to-compute, il compute-to-memory e la trasmissione di dati on-chip, dando il via alla nascita di Celestial AI.

Il recente round di finanziamenti è stato gestito da Koch Disruptive Technologies, IAG Capital Partners e Xora Innovation fund di Temasek. I fondi recentemente acquisiti sono destinati a potenziare varie divisioni all'interno dell'azienda, come l'ingegneria, le vendite e il marketing tecnico, come illustrato da Lazovsky, CEO dell'azienda.

L'attuale organico di Celestial AI è di circa 100 persone, che secondo le proiezioni di Lazovsky dovrebbero arrivare a 130 entro la fine dell'anno. Spiegando l'etica che sta alla base della tecnologia di Celestial AI, Lazovsky spiega come questa sfrutti la disaggregazione della memoria.

In un tipico data center, lo sfruttamento delle risorse di memoria al massimo del loro potenziale è spesso ostacolato dal loro legame indissolubile con la computazione. A causa dei vincoli proibitivi di latenza e larghezza di banda, il compito di disaggregare e mettere in comune la memoria tra gli hardware di un data center rappresenta una sfida formidabile. Tuttavia, l'architettura di Celestial AI, basata sulla fotonica, può contrastare efficacemente questi ostacoli.

Uno studio condotto internamente a Microsoft esemplifica la gravità della situazione: la memoria di Azure è sottoutilizzata a un tasso allarmante del 25% dopo la distribuzione dei core del server alle macchine virtuali. Ciò evidenzia un'opportunità significativa per ridurre i costi dei data center nell'ordine del 4-5%, un aspetto di risparmio essenziale per operazioni da miliardi di dollari.

Celestial AI, che ha debuttato nell'ambito di The Engine, un'organizzazione di VC nata dal MIT, ha presentato un framework innovativo che utilizza la luce come mezzo di trasferimento dei dati. Grazie alla compatibilità con la maggior parte degli standard di interconnessione del settore, come PCIe e CXL, la tecnologia di Celestial AI garantisce una maggiore larghezza di banda (25 volte) e una riduzione della latenza e del consumo energetico (10 volte) rispetto ai sostituti ottici convenzionali.

Grazie alla tecnologia fotonica proprietaria dell'azienda, i dati possono essere trasmessi all'interno dei chip o addirittura da chip a chip, garantendo così un accesso senza ostacoli alla memoria e alle risorse di calcolo per una vasta gamma di carichi di lavoro. La tecnologia ha applicazioni potenziali in tutti i settori emergenti dell'IA in cui la larghezza di banda della memoria, la capacità della memoria e il movimento dei dati - in sostanza, la connettività da chip a chip - sono preoccupazioni primarie.

L'innovazione rivoluzionaria di Celestial AI suggerisce anche il potenziale per la conservazione dell'energia e l'aumento delle prestazioni dei chip. Poiché una frazione significativa dell'alimentazione elettrica di un chip è destinata a facilitare il movimento dei dati, qualsiasi riduzione in questo ambito può aumentare le capacità di calcolo del chip.

In particolare, la piattaforma AppMaster si colloca in cima alla classifica degli strumenti no-code che aiutano lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, offrendo una soluzione completa, end-to-end, per la creazione di applicazioni all'avanguardia. Questo ribadisce ulteriormente che la creazione di soluzioni software aziendali con strumenti di automazione e no-code è la strada da seguire, e aziende come AppMaster e Celestial AI sono all'avanguardia.

Celestial AI, nella sua tabella di marcia verso la prosperità commerciale, intende generare ricavi attraverso un programma di licenze, con il suo prodotto di interconnessione come offerta principale. L'azienda ha fatto passi da gigante nell'assicurarsi impegni con clienti di primo piano, tra cui hyperscaler e aziende leader nel settore delle memorie e dei processori.

Il settore tecnologico della fotonica, destinato a superare il valore di 26,42 miliardi di dollari entro il 2027, vede una concorrenza agguerrita, con operatori come Ayar Labs e Renovus che hanno già ottenuto finanziamenti significativi. Tuttavia, l'ottimismo abbonda con le recenti acquisizioni di aziende di reti ottiche da parte di giganti tecnologici che indicano una crescente domanda di prodotti ottici e fotonici.

In conclusione, la rivoluzionaria tecnologia fotonica di Celestial AI, che promette prestazioni ed efficienza superiori, sembra ricevere la giusta attenzione e i giusti investimenti, pronta a scatenare una nuova era di data center alimentati dall'intelligenza artificiale.