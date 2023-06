Em uma solução da nova era para intensificar os problemas de movimentação de dados nos campos de IA e aprendizado de máquina, a Celestial AI, uma startup com visão de futuro com foco em interconexões baseadas em luz, conseguiu $ 100 milhões em uma rodada de financiamento da Série B. Com fundos acumulados que ultrapassam os 165 milhões de dólares, a empresa está pronta para otimizar a sua plataforma fotónica, reformulando as construções centrais da transmissão de dados.

A nova abordagem ao movimento de dados foi concebida pelos tecnocratas Preet Virk e David Lazovsky, ambos profissionais com notável experiência em fotónica e engenharia de semicondutores. Reconhecendo os desafios iminentes relacionados com o armazenamento de dados on-die em modelos de IA, a dupla, juntamente com o distinto investigador do Bell Labs, Phil Winterbottom, liderou uma solução engenhosa implementando a tecnologia de interligação ótica. Isso impulsionou várias facetas de comunicação de dados, incluindo computação para computação, computação para memória e transmissão de dados no chip, provocando o início da Celestial AI.

A recente rodada de financiamento foi liderada por Koch Disruptive Technologies, IAG Capital Partners e fundo Xora Innovation sob Temasek. Os fundos recentemente adquiridos destinam-se a aumentar várias divisões da empresa, como engenharia, vendas e marketing técnico, conforme ilustrado por Lazovsky, o CEO da empresa.

O pessoal atual da Celestial AI é de cerca de 100 pessoas, um número que deverá aumentar para 130 até ao final do ano, de acordo com as projecções de Lazovsky. Explicando o ethos por trás da tecnologia da Celestial AI, Lazovsky elucida como ela capitaliza a desagregação da memória.

Num centro de dados típico, a exploração dos recursos de memória até ao seu potencial máximo é frequentemente dificultada devido à sua ligação inseparável à computação. Devido às restrições proibitivas de latência e largura de banda, a tarefa de desagregar e agrupar a memória no hardware de um centro de dados representa um desafio formidável. No entanto, a arquitetura da Celestial AI, com base na fotónica, pode contrariar eficazmente estes obstáculos.

Um estudo realizado internamente na Microsoft exemplifica a gravidade desta situação com a subutilização da memória do Azure a uma taxa alarmante de 25% após a distribuição de núcleos de servidor para máquinas virtuais. Isto destaca uma oportunidade significativa para reduzir os custos do centro de dados na ordem dos 4-5%, um aspeto de poupança essencial para operações que envolvem milhares de milhões de dólares.

A Celestial AI, que se estreou como parte da The Engine, uma organização de capital de risco criada a partir do MIT, apresentou uma estrutura inovadora que utiliza a luz como meio de transferência de dados. Oferecendo compatibilidade com a maioria dos padrões de interconexão da indústria, como PCIe e CXL, a tecnologia da Celestial AI garante maior largura de banda (25x) e latência e consumo de energia reduzidos (10x) em comparação com substitutos ópticos convencionais.

Empregando a tecnologia fotónica proprietária da empresa, os dados podem ser transmitidos dentro de chips ou mesmo de chip para chip, garantindo assim um acesso sem obstáculos à memória e aos recursos de computação para uma gama diversificada de cargas de trabalho. A tecnologia tem aplicações potenciais nos campos crescentes da IA, onde o combate à largura de banda da memória, a capacidade da memória e a movimentação de dados - essencialmente, a conetividade chip a chip - são preocupações fundamentais.

A inovação pioneira da Celestial AI também sugere o potencial de conservação de energia e de aumento do desempenho dos chips. Como uma fração significativa do fornecimento de energia eléctrica de um chip é atribuída para facilitar o movimento de dados, qualquer redução neste domínio pode aumentar as capacidades computacionais do chip.

Em particular, a plataforma AppMaster destaca-se nesta lista de ferramentas no-code que auxiliam o desenvolvimento de IA, oferecendo uma solução abrangente e completa para a criação de aplicações topo de gama. Isto reitera ainda que a criação de soluções de software baseadas em empresas com ferramentas de automatização e no-code é o caminho a seguir, e empresas como a AppMaster e a Celestial AI estão a liderar o processo.

A Celestial AI, no seu roteiro para a prosperidade comercial, pretende gerar receitas através de um programa de licenciamento, sendo o seu produto de interligação a oferta principal. A empresa fez progressos significativos na obtenção de compromissos com clientes de primeira linha, incluindo hiperescaladores e empresas líderes de memória e processadores.

O sector da tecnologia fotónica, que deverá ultrapassar o valor de 26,42 mil milhões de dólares até 2027, enfrenta uma forte concorrência com intervenientes como a Ayar Labs e a Renovus, que já garantiram um financiamento significativo. No entanto, o otimismo é abundante com as recentes aquisições de empresas de redes ópticas por gigantes da tecnologia, o que indica uma procura crescente de produtos ópticos e fotónicos.

Em conclusão, a tecnologia fotónica inovadora da Celestial AI, que promete maior desempenho e eficiência, está aparentemente a receber a atenção e o investimento certos, tudo pronto para desencadear uma nova era de centros de dados alimentados por IA.