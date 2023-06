Celestial AI, myślący przyszłościowo startup skupiający się na połączeniach opartych na świetle, z powodzeniem pozyskał 100 milionów dolarów w rundzie finansowania serii B, co stanowi nowatorskie rozwiązanie nasilających się problemów z przepływem danych w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Dzięki zgromadzonym funduszom przekraczającym 165 milionów dolarów, firma jest gotowa zoptymalizować swoją platformę fotoniczną, zmieniając podstawowe konstrukcje transmisji danych.

Nowatorskie podejście do przepływu danych zostało wymyślone przez technokratów Preeta Virka i Davida Lazovsky'ego, obaj wybitni profesjonaliści z dużym doświadczeniem w dziedzinie fotoniki i inżynierii półprzewodników. Zdając sobie sprawę z nadchodzących wyzwań związanych z przechowywaniem danych na matrycy w modelach AI, duet ten, wraz z wybitnym badaczem Bell Labs, Philem Winterbottomem, stanął na czele pomysłowego rozwiązania wdrażającego technologię połączeń optycznych. Pozwoliło to na uruchomienie różnych aspektów komunikacji danych, w tym compute-to-compute, compute-to-memory i transmisji danych w układzie scalonym, co zapoczątkowało powstanie Celestial AI.

Ostatnia runda finansowania była prowadzona przez Koch Disruptive Technologies, IAG Capital Partners i fundusz Xora Innovation w ramach Temasek. Niedawno pozyskane fundusze są przeznaczone na wzmocnienie różnych działów w firmie, takich jak inżynieria, sprzedaż i marketing techniczny, jak zilustrował Lazovsky, dyrektor generalny firmy.

Obecna liczba pracowników Celestial AI wynosi około 100, a według prognoz Lazovsky'ego do końca roku liczba ta wzrośnie do 130. Wyjaśniając etos stojący za technologią Celestial AI, Lazovsky wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystuje ona dezagregację pamięci.

W typowym centrum danych maksymalne wykorzystanie zasobów pamięci jest często utrudnione ze względu na ich nierozerwalny związek z obliczeniami. Ze względu na zaporowe opóźnienia i ograniczenia przepustowości, zadanie dezagregacji i łączenia pamięci na sprzęcie w centrum danych stanowi ogromne wyzwanie. Jednak architektura Celestial AI, zakorzeniona w fotonice, może skutecznie przeciwdziałać tym przeszkodom.

Badanie przeprowadzone wewnętrznie w firmie Microsoft ilustruje powagę tej sytuacji z niepełnym wykorzystaniem pamięci Azure w alarmującym tempie 25% po dystrybucji rdzeni serwera do maszyn wirtualnych. Podkreśla to znaczącą szansę na zmniejszenie kosztów centrum danych w zakresie 4-5%, co jest istotnym aspektem oszczędności dla operacji obejmujących miliardy dolarów.

Celestial AI, która zadebiutowała jako część The Engine, organizacji VC wydzielonej z MIT, wprowadziła przełomową strukturę wykorzystującą światło jako medium do przesyłania danych. Oferując kompatybilność z większością branżowych standardów połączeń, takich jak PCIe i CXL, technologia Celestial AI zapewnia zwiększoną przepustowość (25x) oraz zmniejszone opóźnienia i zużycie energii (10x) w porównaniu do konwencjonalnych substytutów optycznych.

Wykorzystując opatentowaną przez firmę technologię fotoniczną, dane mogą być przekazywane w obrębie chipów lub nawet chip-to-chip, zapewniając w ten sposób niezakłócony dostęp do pamięci i zasobów obliczeniowych dla różnorodnych obciążeń. Technologia ta ma potencjalne zastosowanie w rozwijających się dziedzinach sztucznej inteligencji, w których przeciwdziałanie przepustowości pamięci, pojemności pamięci i przepływu danych - zasadniczo łączność między układami scalonymi - są głównymi problemami.

Przełomowa innowacja Celestial AI sugeruje również potencjał w zakresie oszczędzania energii i zwiększonej wydajności chipów. Ponieważ znaczna część energii elektrycznej chipa jest przydzielana w celu ułatwienia przepływu danych, każda redukcja w tej dziedzinie może zwiększyć możliwości obliczeniowe chipa.

Warto zauważyć, że platforma AppMaster zajmuje wysoką pozycję w rankingu narzędzi no-code wspomagających rozwój sztucznej inteligencji, oferując kompleksowe, kompleksowe rozwiązanie do tworzenia najnowocześniejszych aplikacji. Potwierdza to również, że tworzenie oprogramowania dla przedsiębiorstw z automatyzacją i narzędziami no-code jest drogą naprzód, a firmy takie jak AppMaster i Celestial AI są liderami w tej dziedzinie.

Celestial AI, w swoim planie działania na rzecz komercyjnego dobrobytu, zamierza generować przychody poprzez program licencyjny, którego podstawową ofertą jest produkt interconnect. Firma poczyniła znaczne postępy w pozyskiwaniu klientów, w tym hiperskalerów oraz wiodących producentów pamięci i procesorów.

Sektor technologii fotonicznych, którego wartość do 2027 r. ma przekroczyć 26,42 mld USD, ma silną konkurencję ze strony takich graczy jak Ayar Labs i Renovus, którzy już zapewnili sobie znaczne finansowanie. Optymizmem napawają jednak niedawne przejęcia firm zajmujących się sieciami optycznymi przez gigantów technologicznych, wskazujące na rosnący popyt na produkty optyczne i fotoniczne.

Podsumowując, przełomowa technologia fotoniczna Celestial AI, obiecująca wyższą wydajność i efektywność, najwyraźniej zyskuje odpowiednią uwagę i inwestycje, które mają zapoczątkować nową erę centrów danych opartych na sztucznej inteligencji.