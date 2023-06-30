Yapay zeka ve makine öğrenimi alanlarında yoğunlaşan veri hareketi sorunlarına yeni bir çağ çözümünde, ışık tabanlı ara bağlantılara odaklanan ileri görüşlü bir girişim olan Celestial AI, B Serisi bir finansman turunda başarılı bir şekilde 100 milyon dolar topladı. 165 milyon doları aşan birikmiş fonlarla şirket, veri iletiminin temel yapılarını yeniden şekillendirerek fotonik platformunu optimize etmeye hazır.

Veri hareketine yeni yaklaşım, her ikisi de fotonik ve yarı iletken mühendisliğinde dikkate değer uzmanlığa sahip başarılı profesyoneller olan teknokratlar Preet Virk ve David Lazovsky tarafından tasarlandı. Yapay zeka modellerinde kalıp üzerinde veri depolamayla ilgili yaklaşan zorlukların farkında olan ikili, seçkin Bell Labs araştırmacısı Phil Winterbottom ile birlikte optik ara bağlantı teknolojisini uygulayan dahiyane bir çözüme öncülük etti. Bu, hesaplamadan hesaplamaya, hesaplamadan belleğe ve çip üzerinde veri iletimi dahil olmak üzere çeşitli veri iletişim yönlerini harekete geçirerek Celestial AI'nın başlangıcını ateşledi.

Son finansman turu, Koch Disruptive Technologies, IAG Capital Partners ve Temasek altındaki Xora Innovation fonu tarafından yönetildi. Yakın zamanda edinilen fonlar, şirketin CEO'su Lazovsky'nin gösterdiği gibi, mühendislik, satış ve teknik pazarlama gibi şirket içindeki çeşitli bölümleri büyütmek için ayrıldı.

Celestial AI'daki mevcut personel gücü kabaca 100 civarında, Lazovsky'nin tahminlerine göre bu rakamın yıl sonuna kadar 130'a çıkması bekleniyor. Celestial AI teknolojisinin ardındaki değerleri açıklayan Lazovsky, bellek ayrıştırmasından nasıl yararlandığını açıklıyor.

Tipik bir veri merkezinde, bellek kaynaklarının maksimum potansiyeline kadar kullanılması, hesaplama ile ayrılmaz bağları nedeniyle sıklıkla engellenir. Önleyici gecikme süresi ve bant genişliği kısıtlamaları nedeniyle, bir veri merkezindeki donanım genelinde belleği ayrıştırma ve havuzlama görevi zorlu bir zorluk teşkil eder. Bununla birlikte, Celestial AI'nın kökleri fotoniğe dayanan mimarisi, bu engellerin üstesinden etkili bir şekilde gelebilir.

Microsoft'ta dahili olarak yürütülen bir araştırma, sunucu çekirdeklerinin sanal makinelere dağıtılmasından sonra %25 gibi endişe verici bir oranda Azure belleğinin yetersiz kullanımıyla bu durumun ciddiyetini örnekliyor. Bu, milyarlarca doları kapsayan operasyonlar için önemli bir tasarruf yönü olan veri merkezi maliyetlerini %4-5 aralığında azaltmak için önemli bir fırsatı vurgulamaktadır.

MIT'den ayrılan bir VC organizasyonu olan The Engine'in bir parçası olarak çıkış yapan Celestial AI, veri aktarımı için ışığı bir ortam olarak kullanan çığır açan bir çerçeve sundu. PCIe ve CXL gibi çoğu endüstri ara bağlantı standardı ile uyumluluk sunan Celestial AI teknolojisi, geleneksel optik muadillerine kıyasla daha yüksek bant genişliği (25x) ve daha düşük gecikme süresi ve güç tüketimi (10x) sağlar.

Şirketin tescilli fotonik teknolojisi kullanılarak, veriler çipler içinde ve hatta çipten çipe iletilebilir, böylece çok çeşitli iş yükleri için belleğe ve bilgi işlem kaynaklarına engelsiz erişim sağlanır. Teknolojinin, bellek bant genişliği, bellek kapasitesi ve veri hareketinin - esas olarak çipten çipe bağlantının - birincil endişeler olduğu gelişen yapay zeka alanlarında potansiyel uygulamaları vardır.

Celestial AI'nin çığır açan yeniliği, aynı zamanda enerji tasarrufu ve artırılmış çip performansı potansiyelini de ortaya koyuyor. Bir çipin elektrik kaynağının önemli bir kısmı veri hareketini kolaylaştırmak için tahsis edildiğinden, bu alandaki herhangi bir azalma çipin hesaplama yeteneklerini artırabilir.

Özellikle, AppMaster platformu, yapay zeka geliştirmeye yardımcı olan bu no-code araçlar yelpazesinde öne çıkıyor ve son teknoloji uygulamalar oluşturmak için kapsamlı, uçtan uca bir çözüm sunuyor. Bu, otomasyon ve no-code araçlarla kurumsal tabanlı yazılım çözümü oluşturmanın ileriye giden yol olduğunu ve AppMaster ve Celestial AI gibi şirketlerin bu yolda öncülük ettiğini bir kez daha yineliyor.

Celestial AI, ticari refaha yönelik yol haritasında, ara bağlantı ürününün birincil teklif olduğu bir lisanslama programı aracılığıyla gelir elde etmeyi amaçlıyor. Şirket, önde gelen müşteriler, kapsamlı hiper ölçekleyiciler ve önde gelen bellek ve işlemci şirketleri ile ilişkileri güvence altına almada önemli adımlar attı.

2027 yılına kadar 26,42 milyar doları aşması planlanan fotonik teknoloji sektörü, Ayar Labs ve Renovus gibi şimdiden önemli ölçüde fon sağlayan oyuncularla zorlu bir rekabet görüyor. Bununla birlikte, optik ve fotonik ürünlere artan bir talep olduğunu gösteren, teknoloji devleri tarafından optik ağ şirketlerinin son zamanlarda satın alınması iyimserlikle doludur.

Sonuç olarak, Celestial AI'ın daha yüksek performans ve verimlilik vaat eden çığır açan fotonik teknolojisi, görünüşe göre doğru dikkati ve yatırımı alıyor ve hepsi de yapay zeka destekli veri merkezlerinde yeni bir çağ başlatmaya hazırlanıyor.