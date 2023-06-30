为解决人工智能和机器学习领域日益加剧的数据移动问题，专注于光基互联的前瞻性创业公司Celestial AI在B轮融资中成功囊括了1亿美元的资金，这是一个新时代的解决方案。随着累计资金超过1.65亿美元，该公司正准备优化其光子学平台，重塑数据传输的核心结构。

数据移动的新方法是由技术专家Preet Virk和David Lazovsky构思的，他们都是在光子学和半导体工程方面具有显著专长的成功人士。认识到人工智能模型中的片上数据存储即将面临的挑战，这两人与贝尔实验室的杰出研究员菲尔-温特博特姆一起，率先提出了实施光互联技术的巧妙解决方案。这推动了各种数据通信方面的发展，包括计算到计算，计算到内存，以及片上数据传输，引发了Celestial AI的诞生。

最近的一轮融资是由Koch Disruptive Technologies、IAG Capital Partners和淡马锡旗下的Xora Innovation基金主导的。正如公司首席执行官拉佐夫斯基所说明的那样，最近获得的资金被指定用于增强公司内部的各个部门，如工程、销售和技术营销。

目前，Celestial AI的员工人数大约为100人，根据Lazovsky的预测，这一数字到年底将增加到130人。在解释Celestial AI技术背后的精神时，Lazovsky阐明了它是如何利用内存分解的。

在一个典型的数据中心，由于内存资源与计算有着不可分割的联系，因此对其最大潜力的利用经常受到阻碍。由于令人望而却步的延迟和带宽限制，在数据中心的硬件中分解和汇集内存的任务是一个艰巨的挑战。然而，Celestial AI的架构植根于光子学，可以有效地应对这些障碍。

微软内部进行的一项研究表明了这种情况的严重性，Azure内存的利用率低得惊人，在向虚拟机分配服务器核心后，内存利用率高达25%。这凸显了在4-5%的范围内缩减数据中心成本的重要机会，这对于涉及数十亿美元的业务来说是一个重要的节约方面。

作为从麻省理工学院分离出来的风险投资机构The Engine的一部分而首次亮相的Celestial AI，推出了一个使用光作为传输数据媒介的突破性框架。Celestial AI的技术与PCIe和CXL等大多数行业互连标准兼容，与传统的光学替代品相比，它可以增加带宽（25倍），减少延迟和功耗（10倍）。

采用该公司的专利光子技术，数据可以在芯片内甚至芯片与芯片之间传递，从而确保对内存和计算资源的无障碍访问，以满足不同的工作负载。该技术在人工智能的新兴领域中具有潜在的应用，在这些领域中，对抗内存带宽、内存容量和数据移动--基本上是芯片到芯片的连接--是首要关注的问题。

Celestial AI的突破性创新也表明了节约能源和提高芯片性能的潜力。由于芯片电力供应的很大一部分被分配用于促进数据移动，在这个领域的任何减少都可以提高芯片的计算能力。

值得注意的是，AppMaster 平台在这个帮助人工智能发展的no-code 工具名单中名列前茅，为创建最先进的应用程序提供了全面的、端到端的解决方案。这进一步重申，利用自动化和no-code 工具构建基于企业的软件解决方案是未来的方向，而像AppMaster 和Celestial AI这样的公司正在引领这一方向。

Celestial AI在其商业繁荣的路线图中，打算通过许可计划创造收入，其互连产品是主要的产品。该公司在确保与主要客户的合作方面取得了重大进展，其中包括超大规模公司以及领先的内存和处理器公司。

到2027年，光子技术领域的价值将超过264.2亿美元，随着Ayar实验室和Renovus等公司已经获得大量资金，竞争将非常激烈。然而，随着最近科技巨头对光网络公司的收购，表明对光学和光子学产品的需求不断增加，乐观情绪也随之而来。

总之，Celestial AI的突破性光子学技术，有望获得更高的性能和效率，显然正在获得适当的关注和投资，所有这些都将开启一个由AI驱动的数据中心的新时代。