في حل جديد لتكثيف مشاكل حركة البيانات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، نجحت شركة Celestial AI ، وهي شركة ناشئة ذات تفكير تقدمي تركز على الترابطات القائمة على الضوء ، في حصد 100 مليون دولار بنجاح في جولة تمويل من السلسلة ب. مع تجاوز الأموال المتراكمة 165 مليون دولار ، فإن الشركة مستعدة لتحسين منصة الضوئيات الخاصة بها ، وإعادة تشكيل التركيبات الأساسية لنقل البيانات.

تم تصميم النهج الجديد لحركة البيانات من قبل التكنوقراطيين بريت فيرك وديفيد لازوفسكي ، وكلاهما محترفان بارعان يتمتعان بخبرة ملحوظة في الضوئيات وهندسة أشباه الموصلات. إدراكًا للتحديات الوشيكة المتعلقة بتخزين البيانات أثناء التشغيل في نماذج الذكاء الاصطناعي ، قاد الثنائي ، جنبًا إلى جنب مع الباحث المتميز في مختبرات بيل ، فيل وينتربوتوم ، حلاً مبتكرًا لتطبيق تقنية الربط البصري. أدى ذلك إلى دفع العديد من جوانب اتصال البيانات بما في ذلك الحوسبة للحساب ، والحساب إلى الذاكرة ، ونقل البيانات على الرقاقة ، مما أدى إلى بداية الذكاء الاصطناعي السماوي.

تم إدارة جولة التمويل الأخيرة من قبل شركة Koch Disruptive Technologies و IAG Capital Partners وصندوق Xora Innovation في إطار Temasek. تم تخصيص الأموال المكتسبة مؤخرًا لزيادة الأقسام المختلفة داخل الشركة مثل الهندسة والمبيعات والتسويق الفني ، كما أوضح لازوفسكي ، الرئيس التنفيذي للشركة.

يبلغ عدد الموظفين الحاليين في Celestial AI حوالي 100 ، وهو رقم من المتوقع أن يتضخم إلى 130 بحلول نهاية العام وفقًا لتوقعات Lazovsky. شرح لازوفسكي الروح الكامنة وراء تقنية الذكاء الاصطناعي السماوي ، يوضح كيف تستفيد من تصنيف الذاكرة.

في مركز البيانات النموذجي ، كثيرًا ما يتم إعاقة استغلال موارد الذاكرة إلى أقصى إمكاناتها بسبب ارتباطها الذي لا ينفصل عن الحساب. نظرًا لقيود الكمون والنطاق الترددي الباهظة ، فإن مهمة تصنيف الذاكرة وتجميعها عبر الأجهزة في مركز البيانات تمثل تحديًا هائلاً. ومع ذلك ، فإن بنية الذكاء الاصطناعي السماوية ، المتجذرة في الضوئيات ، يمكنها مواجهة هذه العقبات بفعالية.

تجسد دراسة أجريت داخليًا في Microsoft خطورة هذا الموقف مع نقص استخدام ذاكرة Azure بمعدل ينذر بالخطر بنسبة 25٪ بعد توزيع نوى الخادم على الأجهزة الافتراضية. يسلط هذا الضوء على فرصة كبيرة لتقليص تكاليف مركز البيانات في نطاق 4-5٪ ، وهو جانب توفير أساسي للعمليات التي تنطوي على مليارات الدولارات.

قدم الذكاء الاصطناعي السماوي ، الذي ظهر لأول مرة كجزء من The Engine ، وهي مؤسسة رأسمالية انبثقت من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، إطارًا رائدًا يستخدم الضوء كوسيط لنقل البيانات. من خلال توفير التوافق مع معظم معايير التوصيل البيني للصناعة مثل PCIe و CXL ، تضمن تقنية الذكاء الاصطناعي السماوية زيادة عرض النطاق الترددي (25x) وتقليل زمن الوصول واستهلاك الطاقة (10x) مقارنة بالبدائل البصرية التقليدية.

باستخدام تقنية الضوئيات الخاصة بالشركة ، يمكن نقل البيانات داخل شرائح أو حتى من شريحة إلى شريحة ، وبالتالي ضمان الوصول دون عوائق إلى الذاكرة وموارد الحساب لمجموعة متنوعة من أعباء العمل. تحتوي هذه التقنية على تطبيقات محتملة عبر مجالات الذكاء الاصطناعي المزدهرة حيث تعد مواجهة عرض النطاق الترددي للذاكرة ، وسعة الذاكرة ، وحركة البيانات - بشكل أساسي ، الاتصال من شريحة إلى شريحة - من الاهتمامات الأساسية.

يقترح الابتكار الرائد للذكاء الاصطناعي السماوي أيضًا إمكانية الحفاظ على الطاقة وأداء الرقاقة المعزز. نظرًا لتخصيص جزء كبير من الإمداد الكهربائي للرقاقة لتسهيل حركة البيانات ، فإن أي تخفيض في هذا المجال يمكن أن يعزز القدرات الحسابية للرقاقة.

والجدير بالذكر أن منصة AppMaster تقف شامخة في هذا الإطار البارز من الأدوات no-code والتي تساعد في تطوير الذكاء الاصطناعي ، وتقدم حلاً شاملاً وشاملاً لإنشاء تطبيقات حديثة. يؤكد هذا أيضًا أن بناء حل برمجي قائم على المؤسسات باستخدام أدوات التشغيل الآلي no-code هو الطريق إلى الأمام ، وأن شركات مثل AppMaster و Celestial AI تقود الطريق.

تعتزم منظمة العفو الدولية السماوية ، في خارطة طريقها للازدهار التجاري ، تحقيق إيرادات من خلال برنامج ترخيص مع كون منتج الاتصال البيني الخاص به هو العرض الأساسي. خطت الشركة خطوات كبيرة في تأمين ارتباطات مع العملاء المتميزين ، بما في ذلك الفائق ، وشركات الذاكرة والمعالجات الرائدة.

يشهد قطاع تكنولوجيا الضوئيات ، الذي من المقرر أن تتجاوز قيمته 26.42 مليار دولار بحلول عام 2027 ، منافسة شديدة مع لاعبين مثل Ayar Labs و Renovus الذين حصلوا بالفعل على تمويل كبير. ومع ذلك ، يسود التفاؤل عمليات الاستحواذ الأخيرة لشركات الشبكات الضوئية من قبل عمالقة التكنولوجيا مما يشير إلى زيادة الطلب على المنتجات الضوئية والضوئيات.

في الختام ، يبدو أن تقنية الضوئيات الخارقة للذكاء الاصطناعي السماوية ، والتي تعد بأداء وكفاءة أعلى ، تحظى بالاهتمام والاستثمار المناسبين ، وكلها مستعدة لإطلاق حقبة جديدة من مراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.