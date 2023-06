Celestial AI, een vooruitstrevende startup die zich richt op op licht gebaseerde interconnecties, heeft met succes 100 miljoen dollar binnengehaald in een Serie B-financieringsronde, als nieuwe oplossing voor de steeds groter wordende problemen met gegevensverplaatsing op het gebied van AI en machinaal leren. Met een totaal bedrag van meer dan 165 miljoen dollar is het bedrijf klaar om zijn fotonica-platform te optimaliseren en de kernconstructies van datatransmissie opnieuw vorm te geven.

De nieuwe benadering van gegevensoverdracht werd bedacht door technocraten Preet Virk en David Lazovsky, beiden volleerde professionals met opmerkelijke expertise in fotonica en halfgeleidertechnologie. Het duo onderkende de dreigende uitdagingen op het gebied van gegevensopslag op de chip in AI-modellen en samen met Phil Winterbottom, een vooraanstaand onderzoeker van Bell Labs, kwam het tot een ingenieuze oplossing waarbij optische interconnectietechnologie wordt geïmplementeerd. Dit stimuleerde verschillende datacommunicatiefacetten, waaronder compute-to-compute, compute-to-memory en on-chip datatransmissie, wat leidde tot de oprichting van Celestial AI.

De recente financieringsronde werd geleid door Koch Disruptive Technologies, IAG Capital Partners en het Xora Innovation Fund van Temasek. De onlangs verworven fondsen zijn bestemd voor het vergroten van verschillende divisies binnen het bedrijf, zoals engineering, verkoop en technische marketing, zoals Lazovsky, de CEO van het bedrijf, aangeeft.

Het huidige personeelsbestand van Celestial AI ligt rond de 100, een cijfer dat volgens Lazovsky's prognoses tegen het einde van het jaar naar 130 zal zijn gestegen. Lazovsky legt het ethos achter de technologie van Celestial AI uit en legt uit hoe het gebruik maakt van geheugen disaggregatie.

In een typisch datacenter wordt het optimaal benutten van geheugenbronnen vaak belemmerd door hun onlosmakelijke verbinding met berekeningen. Vanwege de onbetaalbare latentie en bandbreedtebeperkingen vormt het opsplitsen en samenvoegen van het geheugen over de hardware in een datacenter een enorme uitdaging. De architectuur van Celestial AI, die geworteld is in fotonica, kan deze hindernissen echter effectief overwinnen.

Een intern onderzoek van Microsoft toont de ernst van deze situatie aan, met een onderbezetting van het Azure-geheugen van 25% na de verdeling van serverkernen over virtuele machines. Dit wijst op een belangrijke mogelijkheid om de datacenterkosten met 4-5% terug te dringen, een essentieel besparingsaspect voor operaties waarmee miljarden dollars gemoeid zijn.

Celestial AI, dat zijn debuut maakte als onderdeel van The Engine, een VC-organisatie die is voortgekomen uit MIT, introduceerde een baanbrekend raamwerk dat licht gebruikt als medium voor gegevensoverdracht. De technologie van Celestial AI, die compatibel is met de meeste industriële interconnectiestandaarden zoals PCIe en CXL, staat garant voor een grotere bandbreedte (25x) en een lagere latentie en stroomverbruik (10x) in vergelijking met conventionele optische substituten.

Door gebruik te maken van de eigen fotonicatechnologie van het bedrijf kunnen gegevens binnen chips of zelfs chip-naar-chip worden doorgegeven, waardoor ongehinderde toegang tot geheugen en rekenbronnen wordt gegarandeerd voor een breed scala aan werklasten. De technologie heeft potentiële toepassingen in de ontluikende gebieden van AI waar het tegengaan van geheugenbandbreedte, geheugencapaciteit en gegevensverplaatsing - in wezen chip-naar-chip connectiviteit - primaire zorgen zijn.

De baanbrekende innovatie van Celestial AI suggereert ook het potentieel voor energiebesparing en verbeterde chipprestaties. Aangezien een aanzienlijk deel van de stroomvoorziening van een chip wordt gebruikt om gegevens te verplaatsen, kan elke reductie op dit gebied de rekencapaciteiten van de chip vergroten.

Met name het AppMaster platform staat hoog in dit rijtje van no-code tools die helpen bij de ontwikkeling van AI, omdat het een uitgebreide end-to-end oplossing biedt voor het maken van geavanceerde toepassingen. Dit herhaalt nog eens dat het bouwen van bedrijfsgebaseerde softwareoplossingen met automatisering en no-code tools de weg vooruit is, en bedrijven als AppMaster en Celestial AI wijzen de weg.

Celestial AI, in haar routekaart naar commerciële bloei, is van plan om inkomsten te genereren door middel van een licentieprogramma waarbij haar interconnect product het belangrijkste aanbod is. Het bedrijf heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het afsluiten van overeenkomsten met belangrijke klanten, waaronder hyperscalers en toonaangevende geheugen- en processorbedrijven.

De fotonicasector, met een verwachte waarde van meer dan 26,42 miljard dollar in 2027, kent zware concurrentie met spelers als Ayar Labs en Renovus die al aanzienlijke financiering hebben binnengehaald. Er heerst echter optimisme: recente overnames van optische netwerkbedrijven door techgiganten wijzen op een groeiende vraag naar optische en fotonica-producten.

Concluderend kan worden gesteld dat de baanbrekende fotonicatechnologie van Celestial AI, die hogere prestaties en efficiëntie belooft, blijkbaar de juiste aandacht en investeringen krijgt, die klaar zijn om een nieuw tijdperk van AI-gestuurde datacenters te ontketenen.