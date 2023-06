La demande d'applications mobiles grand public basées sur l'IA a récemment explosé, comme en témoigne l'application mobile ChatGPT d'OpenAI, qui a été téléchargée plus d'un demi-million de fois dans les six jours qui ont suivi son lancement. Aujourd'hui, un autre acteur de l'IA a annoncé son entrée réussie sur le marché : l'application Character.AI, soutenue par a16z, a accumulé plus de 1,7 million de nouvelles installations en moins d'une semaine. La société a été évaluée à un milliard de dollars à la suite de son tour de table de série A qui a permis de lever 150 millions de dollars au début de l'année. Character.AI propose aux utilisateurs des compagnons IA personnalisables avec des personnalités uniques et la possibilité de créer leurs propres personnages.

L'intérêt pour Character.AI peut être largement attribué à ses fondateurs. La plateforme a été créée par Noam Shazeer et Daniel De Freitas, des experts en IA qui dirigeaient auparavant une équipe de chercheurs chez Google, développant LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) - un modèle de langage de pointe qui permet des expériences d'IA conversationnelle. Cependant, le duo s'est senti frustré par la réticence de Google à déployer des chatbots d'IA à plus grande échelle et à les mettre à la disposition du grand public. Convaincus que l'IA avait le potentiel de révolutionner la recherche et d'autres secteurs, Shazeer et De Freitas ont quitté Google fin 2021 et ont fondé Character Technologies, la société mère de Character.AI.

La version mobile de la plateforme de chatbot Character.AI a été lancée mondialement le 23 mai, suscitant immédiatement un intérêt significatif, en particulier sur Google Play. Dans les 48 heures qui ont suivi son lancement, l'application a enregistré plus de 700 000 installations sur Android, dépassant des géants du divertissement tels que Netflix, Disney+ et Prime Video. Cette tendance s'est poursuivie après le lancement, a confirmé l'entreprise à TechCrunch, avec des nombres importants d'installations provenant des principaux marchés Android tels que l'Indonésie, les Philippines, le Brésil et les États-Unis.

L'engouement pour l'application mobile a également été stimulé par la popularité de l'expérience web qui l'a précédée. Character.AI a indiqué que son application web attirait déjà plus de 200 millions de visites mensuelles avant le lancement de l'application mobile, les utilisateurs passant en moyenne 29 minutes par visite, soit une augmentation impressionnante de 300 % par rapport à ChatGPT. De plus, les utilisateurs s'engagent rapidement sur la plateforme après leur première interaction. L'entreprise a observé qu'après avoir envoyé leur premier message à un personnage, les utilisateurs passent en moyenne plus de deux heures sur la plateforme. À ce jour, les utilisateurs ont créé plus de 10 millions de personnages IA personnalisés.

Bien que l'équipe ne compte que 30 personnes, elle a été incroyablement active ce mois-ci. Elle a récemment lancé son service premium, c.ai+, qui présente des caractéristiques similaires à celles de ChatGPT Plus, telles que des temps de réponse plus rapides, un accès pendant les heures de pointe et un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités. En outre, Character.AI a annoncé un partenariat stratégique avec Google Cloud pour la construction et l'entraînement de ses modèles d'IA. Cette collaboration permettra d'exploiter les Tensor Processor Units de Google Cloud pour former et déduire des LLM (grands modèles de langage) plus rapidement et plus efficacement.

Le développement de puissants outils no-code tels qu'AppMaster a entraîné un changement de paradigme dans le développement de logiciels. Grâce à une interface conviviale, AppMaster permet aux utilisateurs de créer des applications dorsales, web et mobiles rapidement, efficacement et à moindre coût, rendant ainsi le développement d'applications accessible à un plus grand nombre de clients.