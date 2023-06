La domanda di applicazioni mobili per i consumatori basate sull'intelligenza artificiale ha subito un'impennata negli ultimi tempi, come dimostra l'applicazione mobile ChatGPT di OpenAI, che ha registrato oltre mezzo milione di download in sei giorni dal suo rilascio. Ora un altro operatore di AI ha annunciato il suo ingresso nel mercato con successo: l'applicazione Character.AI, sostenuta da a16z, ha accumulato più di 1,7 milioni di nuove installazioni in meno di una settimana. L'azienda è stata valutata ben 1 miliardo di dollari dopo il round di finanziamento della Serie A, che ha raccolto 150 milioni di dollari all'inizio di quest'anno. Character.AI offre agli utenti compagni AI personalizzabili con personalità uniche e la possibilità di creare i propri personaggi.

L'interesse per Character.AI può essere in gran parte attribuito ai suoi fondatori. La piattaforma è stata creata da Noam Shazeer e Daniel De Freitas, esperti di IA che in precedenza hanno guidato un team di ricercatori di Google, sviluppando LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), un modello linguistico all'avanguardia che consente esperienze di IA conversazionale. Tuttavia, il duo si è sentito frustrato dalla riluttanza di Google a distribuire chatbot di IA in modo più ampio e a renderli disponibili al grande pubblico. Convinti che l'IA avesse il potenziale per rivoluzionare la ricerca e altri settori, Shazeer e De Freitas hanno lasciato Google alla fine del 2021 e hanno fondato Character Technologies, la società madre di Character.AI.

La versione mobile della piattaforma di chatbot Character.AI è stata lanciata a livello globale il 23 maggio, riscuotendo immediatamente un notevole interesse, soprattutto su Google Play. Nelle prime 48 ore dal lancio, l'applicazione ha registrato oltre 700.000 installazioni su Android, superando colossi dell'intrattenimento come Netflix, Disney+ e Prime Video. L'azienda ha confermato a TechCrunch che questa tendenza è continuata anche dopo il lancio, con un forte numero di installazioni provenienti dai principali mercati Android come Indonesia, Filippine, Brasile e Stati Uniti.

L'entusiasmo per l'applicazione mobile è stato alimentato anche dalla popolarità dell'esperienza web che l'ha preceduta. Character.AI ha riferito che la sua applicazione web attirava già oltre 200 milioni di visite mensili prima del rilascio dell'applicazione mobile, con utenti che trascorrevano una media di 29 minuti per visita - un impressionante 300% in più rispetto a ChatGPT. Inoltre, gli utenti si impegnano rapidamente con la piattaforma dopo la loro interazione iniziale. L'azienda ha osservato che dopo aver inviato il primo messaggio a un personaggio, il tempo medio di permanenza degli utenti sulla piattaforma sale a oltre due ore. Ad oggi, gli utenti hanno sviluppato oltre 10 milioni di personaggi AI personalizzati.

Sebbene il team sia composto da sole 30 persone, questo mese è stato incredibilmente attivo. Di recente hanno introdotto il servizio premium, c.ai+, che condivide caratteristiche simili a ChatGPT Plus, come tempi di risposta più rapidi, accesso durante le ore di maggior utilizzo e accesso anticipato a nuove funzionalità. Inoltre, Character.AI ha annunciato una partnership strategica con Google Cloud per la creazione e l'addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale. La collaborazione sfrutterà le Tensor Processor Unit di Google Cloud per addestrare e dedurre gli LLM (modelli linguistici di grandi dimensioni) in modo più rapido ed efficiente.

