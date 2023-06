Popyt na konsumenckie aplikacje mobilne oparte na sztucznej inteligencji gwałtownie wzrósł w ostatnim czasie, czego przykładem jest aplikacja mobilna ChatGPT firmy OpenAI, która odnotowała ponad pół miliona pobrań w ciągu sześciu dni od premiery. Teraz kolejny gracz AI ogłosił udane wejście na rynek, ponieważ aplikacja Character.AI, wspierana przez a16z, zgromadziła ponad 1,7 miliona nowych instalacji w mniej niż tydzień. Firma została wyceniona na oszałamiającą kwotę 1 miliarda dolarów po rundzie finansowania serii A, która zebrała 150 milionów dolarów na początku tego roku. Character.AI oferuje użytkownikom konfigurowalnych towarzyszy AI z unikalnymi osobowościami i możliwością tworzenia własnych postaci.

Zainteresowanie Character. AI można w dużej mierze przypisać jej założycielom. Platforma została stworzona przez Noama Shazeera i Daniela De Freitasa, ekspertów AI, którzy wcześniej kierowali zespołem naukowców w Google, opracowując LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) - najnowocześniejszy model językowy, który wzmacnia konwersacyjne doświadczenia AI. Duet doświadczył jednak frustracji z powodu niechęci Google do szerszego wdrażania chatbotów AI i udostępniania ich ogółowi społeczeństwa. Przekonani, że sztuczna inteligencja ma potencjał zrewolucjonizowania wyszukiwania i innych sektorów, Shazeer i De Freitas opuścili Google pod koniec 2021 roku i założyli Character Technologies, spółkę macierzystą Character.AI.

Mobilna wersja platformy chatbotowej Character.AI została uruchomiona na całym świecie 23 maja, natychmiast zdobywając duże zainteresowanie, szczególnie w Google Play. W ciągu pierwszych 48 godzin od uruchomienia aplikacja zarejestrowała ponad 700 000 instalacji na Androidzie, przewyższając popularnych gigantów rozrywki, takich jak Netflix, Disney+ i Prime Video. Trend ten utrzymał się po premierze, co firma potwierdziła TechCrunch, z dużą liczbą instalacji pochodzących z głównych rynków Androida, takich jak Indonezja, Filipiny, Brazylia i USA.

Entuzjazm dla aplikacji mobilnej został również wzmocniony przez popularność doświadczenia internetowego, które pojawiło się przed nią. Character.AI poinformowało, że jego aplikacja internetowa przyciągała już ponad 200 milionów wizyt miesięcznie przed wydaniem aplikacji mobilnej, a użytkownicy spędzali średnio 29 minut na wizytę - imponujące 300% więcej niż ChatGPT. Co więcej, użytkownicy szybko angażują się w platformę po pierwszej interakcji. Firma zaobserwowała, że po wysłaniu pierwszej wiadomości do postaci, średni czas spędzony przez użytkowników na platformie wzrasta do ponad dwóch godzin. Do tej pory użytkownicy stworzyli ponad 10 milionów niestandardowych postaci AI.

Chociaż zespół składa się z zaledwie 30 osób, był on niezwykle aktywny w tym miesiącu. Niedawno wprowadzili swoją usługę premium, c.ai+, która ma podobne funkcje do ChatGPT Plus, takie jak szybszy czas reakcji, dostęp w godzinach szczytu użytkowania i wczesny dostęp do nowych funkcji. Ponadto Character.AI ogłosiło strategiczne partnerstwo z Google Cloud w zakresie budowania i szkolenia modeli sztucznej inteligencji. Współpraca będzie wykorzystywać jednostki procesora Tensor Google Cloud do szkolenia i wnioskowania LLM (duże modele językowe) szybciej i wydajniej.

