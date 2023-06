A procura de aplicações móveis de consumo baseadas em IA aumentou recentemente, como foi o caso da aplicação móvel ChatGPT da OpenAI, que registou mais de meio milhão de downloads nos seis dias seguintes ao seu lançamento. Agora, outro jogador de IA anunciou sua entrada bem-sucedida no mercado, já que o aplicativo Character.AI, apoiado pela a16z, acumulou mais de 1,7 milhão de novas instalações em menos de uma semana. A empresa foi avaliada em incríveis US $ 1 bilhão após sua rodada de financiamento da Série A, que arrecadou US $ 150 milhões no início deste ano. A Character.AI oferece aos utilizadores companheiros de IA personalizáveis com personalidades únicas e a capacidade de criar as suas próprias personagens.

O interesse no Character.AI pode ser atribuído em grande parte aos seus fundadores. A plataforma foi criada por Noam Shazeer e Daniel De Freitas, especialistas em IA que anteriormente lideraram uma equipa de investigadores na Google, desenvolvendo o LaMDA (Modelo de Linguagem para Aplicações de Diálogo) - um modelo de linguagem de ponta que potencia experiências de IA de conversação. No entanto, a dupla sentiu-se frustrada com a relutância da Google em implementar chatbots de IA de forma mais alargada e disponibilizá-los ao público em geral. Convencidos de que a IA tinha o potencial de revolucionar a pesquisa e outros setores, Shazeer e De Freitas deixaram o Google no final de 2021 e fundaram a Character Technologies, a empresa-mãe da Character.AI.

A versão móvel da plataforma de chatbot Character.AI foi lançada globalmente em 23 de maio, atraindo imediatamente um interesse significativo, especialmente no Google Play. Nas primeiras 48 horas do seu lançamento, a aplicação registou mais de 700 000 instalações no Android, ultrapassando gigantes populares do entretenimento como a Netflix, Disney+ e Prime Video. Esta tendência manteve-se após o lançamento, confirmou a empresa ao TechCrunch, com fortes números de instalações provenientes dos principais mercados Android, como a Indonésia, as Filipinas, o Brasil e os EUA.

O sucesso da aplicação móvel foi também impulsionado pela popularidade da experiência web que a precedeu. A Character.AI informou que a sua aplicação web já estava a atrair mais de 200 milhões de visitas mensais antes do lançamento da aplicação móvel, com os utilizadores a gastarem uma média de 29 minutos por visita - uns impressionantes 300% mais do que o ChatGPT. Além disso, os utilizadores rapidamente se envolvem com a plataforma após a sua interacção inicial. A empresa observou que, depois de enviarem a primeira mensagem a uma personagem, o tempo médio de permanência dos utilizadores na plataforma aumenta para mais de duas horas. Até à data, os utilizadores desenvolveram mais de 10 milhões de personagens de IA personalizadas.

Embora a equipa seja composta por apenas 30 pessoas, tem estado incrivelmente activa este mês. Apresentaram recentemente o seu serviço premium, c.ai+, que partilha características semelhantes ao ChatGPT Plus, como tempos de resposta mais rápidos, acesso durante as horas de maior utilização e acesso antecipado a novas funcionalidades. Além disso, a Character.AI anunciou uma parceria estratégica com o Google Cloud para construir e treinar os seus modelos de IA. A colaboração aproveitará as unidades de processador tensor do Google Cloud para treinar e inferir LLMs (modelos de linguagem grandes) de forma mais rápida e eficiente.

