ازداد الطلب مؤخرًا على تطبيقات الأجهزة المحمولة للمستهلكين التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ، ويتجلى ذلك في تطبيق ChatGPT للهاتف المحمول من OpenAI ، والذي شهد أكثر من نصف مليون عملية تنزيل في غضون ستة أيام من إصداره. الآن ، أعلن لاعب آخر للذكاء الاصطناعي عن دخوله الناجح إلى السوق ، مثل تطبيق Character.AI ، المدعوم بـ a16z ، الذي جمع أكثر من 1.7 مليون عملية تثبيت جديدة في أقل من أسبوع. بلغت قيمة الشركة مليار دولار بعد جولة التمويل من السلسلة الأولى التي جمعت 150 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام. تقدم Character.AI للمستخدمين رفقاء AI قابلين للتخصيص مع شخصيات فريدة والقدرة على إنشاء شخصياتهم الخاصة.

يمكن أن يُعزى الاهتمام Character.AI إلى مؤسسيها إلى حد كبير. تم إنشاء المنصة من قبل Noam Shazeer Daniel De Freitas ، خبراء الذكاء الاصطناعي الذين قادوا في السابق فريقًا من الباحثين في Google ، لتطوير LaMDA (نموذج لغوي لتطبيقات الحوار) - نموذج لغة متطور يمكّن تجارب الذكاء الاصطناعي للمحادثة. ومع ذلك ، فقد شعر الثنائي بالإحباط بسبب إحجام Google عن نشر روبوتات الدردشة الذكية على نطاق أوسع وإتاحتها لعامة الناس. مقتنعًا بأن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث ثورة في البحث والقطاعات الأخرى ، غادر Shazeer و De Freitas Google في أواخر عام 2021 وأسسوا Character Technologies ، الشركة الأم لـ Character.AI.

تم إطلاق النسخة المحمولة من منصة Character.AI chatbot عالميًا في 23 مايو ، وحظيت على الفور باهتمام كبير ، لا سيما على Google Play. في أول 48 ساعة من إطلاقه ، سجل التطبيق أكثر من 700000 عملية تثبيت لنظام Android ، متجاوزًا عمالقة الترفيه المشهورين مثل Netflix و Disney + و Prime Video. استمر هذا الاتجاه بعد الإطلاق ، كما أكدت الشركة لـ TechCrunch ، مع أرقام تثبيت قوية قادمة من أسواق Android الرئيسية مثل إندونيسيا والفلبين والبرازيل والولايات المتحدة.

كما تعززت ضجة تطبيق الأجهزة المحمولة بشعبية تجربة الويب التي جاءت قبله. ذكرت Character.AI أن تطبيق الويب الخاص بها كان يجتذب بالفعل أكثر من 200 مليون زيارة شهرية قبل إصدار تطبيق الهاتف المحمول ، حيث يقضي المستخدمون ما معدله 29 دقيقة في كل زيارة - وهو ما يزيد بنسبة 300٪ عن ChatGPT. علاوة على ذلك ، سرعان ما يتفاعل المستخدمون مع النظام الأساسي بعد تفاعلهم الأولي. لاحظت الشركة أنه بعد إرسال رسالتهم الأولى إلى شخصية ما ، فإن متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون على صواريخ المنصة يزيد عن ساعتين. حتى الآن ، طور المستخدمون أكثر من 10 ملايين حرف AI مخصص.

على الرغم من أن الفريق يتكون من 30 شخصًا فقط ، إلا أنهم كانوا نشيطين بشكل لا يصدق هذا الشهر. لقد قدموا مؤخرًا خدمتهم المتميزة ، c.ai+ ، والتي تشترك في ميزات مماثلة مع ChatGPT Plus ، مثل أوقات الاستجابة الأسرع ، والوصول خلال ساعات ذروة الاستخدام ، والوصول المبكر إلى الميزات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت Character.AI عن شراكة إستراتيجية مع Google Cloud لبناء وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. سيستفيد التعاون من وحدات معالجات Tensor في Google Cloud لتدريب واستنتاج LLMs (نماذج اللغات الكبيرة) بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

أدى تطوير أدوات قوية no-code مثل AppMaster إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير البرمجيات. من خلال واجهة سهلة الاستخدام ، يتيح AppMaster للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والخلفية والجوّال بسرعة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة ، مما يجعل تطوير التطبيقات في متناول مجموعة واسعة من العملاء.