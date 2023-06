De vraag naar AI-gestuurde mobiele apps voor consumenten is de laatste tijd sterk gestegen, zoals de mobiele app ChatGPT van OpenAI, die binnen zes dagen na zijn introductie meer dan een half miljoen downloads kende. Nu heeft een andere AI-speler zijn succesvolle toetreding tot de markt aangekondigd. De app Character.AI, ondersteund door a16z, heeft in minder dan een week tijd meer dan 1,7 miljoen nieuwe installaties gerealiseerd. Het bedrijf werd gewaardeerd op maar liefst 1 miljard dollar na zijn Serie A-financieringsronde die eerder dit jaar 150 miljoen dollar opbracht. Character.AI biedt gebruikers aanpasbare AI-metgezellen met unieke persoonlijkheden en de mogelijkheid om hun eigen personages te creëren.

De belangstelling voor Character.AI kan grotendeels worden toegeschreven aan de oprichters. Het platform is opgericht door Noam Shazeer en Daniel De Freitas, AI-experts die eerder een team onderzoekers bij Google leidden en LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) ontwikkelden - een geavanceerd taalmodel dat conversatie-AI-ervaringen mogelijk maakt. Het duo raakte echter gefrustreerd door de terughoudendheid van Google om AI-chatbots breder in te zetten en beschikbaar te maken voor het grote publiek. Overtuigd dat AI het potentieel had om een revolutie teweeg te brengen in search en andere sectoren, verlieten Shazeer en De Freitas Google eind 2021 en richtten ze Character Technologies op, het moederbedrijf van Character.AI.

De mobiele versie van het Character.AI-chatbotplatform werd op 23 mei wereldwijd gelanceerd en wekte meteen veel belangstelling, vooral op Google Play. In de eerste 48 uur na de lancering registreerde de app meer dan 700.000 Android-installaties en overtrof daarmee populaire entertainmentgiganten als Netflix, Disney+ en Prime Video. Deze trend heeft zich na de lancering voortgezet, bevestigde het bedrijf aan TechCrunch, met sterke installatiecijfers uit belangrijke Android-markten zoals Indonesië, de Filippijnen, Brazilië en de VS.

Het enthousiasme voor de mobiele app werd ook gestimuleerd door de populariteit van de web-ervaring die eraan voorafging. Character.AI meldde dat zijn webapp al meer dan 200 miljoen maandelijkse bezoeken trok voordat de mobiele app werd uitgebracht, waarbij gebruikers gemiddeld 29 minuten per bezoek doorbrachten - een indrukwekkende 300% meer dan ChatGPT. Bovendien raken gebruikers snel betrokken bij het platform na hun eerste interactie. Het bedrijf stelde vast dat na het verzenden van hun eerste bericht naar een personage, de gemiddelde tijd van gebruikers op het platform omhoog schiet naar meer dan twee uur. Tot nu toe hebben gebruikers meer dan 10 miljoen aangepaste AI-personages ontwikkeld.

Hoewel het team uit slechts 30 mensen bestaat, zijn ze deze maand ongelooflijk actief geweest. Ze introduceerden onlangs hun premiumservice, c.ai+, die vergelijkbare kenmerken heeft als ChatGPT Plus, zoals snellere reactietijden, toegang tijdens piekuren en vroege toegang tot nieuwe functies. Daarnaast kondigde Character.AI een strategisch partnerschap aan met Google Cloud voor het bouwen en trainen van zijn AI-modellen. De samenwerking maakt gebruik van de Tensor Processor Units van Google Cloud om LLM's (grote taalmodellen) sneller en efficiënter te trainen en af te leiden.

