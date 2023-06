Die Nachfrage nach KI-gesteuerten mobilen Verbraucher-Apps ist in letzter Zeit sprunghaft angestiegen. Ein Beispiel dafür ist die ChatGPT-App von OpenAI, die innerhalb von sechs Tagen nach ihrer Veröffentlichung über eine halbe Million Downloads verzeichnete. Nun hat ein weiterer KI-Anbieter seinen erfolgreichen Markteintritt bekannt gegeben: Die von a16z unterstützte App Character.AI verzeichnete in weniger als einer Woche mehr als 1,7 Millionen neue Installationen. Das Unternehmen wurde nach seiner Serie-A-Finanzierungsrunde, die Anfang des Jahres 150 Millionen Dollar einbrachte, mit einer unglaublichen 1 Milliarde Dollar bewertet. Character.AI bietet Nutzern anpassbare KI-Begleiter mit einzigartigen Persönlichkeiten und die Möglichkeit, eigene Charaktere zu erstellen.

Das Interesse an Character.AI ist größtenteils auf seine Gründer zurückzuführen. Die Plattform wurde von Noam Shazeer und Daniel De Freitas ins Leben gerufen, KI-Experten, die zuvor ein Forscherteam bei Google leiteten und LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) entwickelten - ein hochmodernes Sprachmodell, das KI-Konversationserfahrungen ermöglicht. Das Duo war jedoch frustriert über Googles Zögern, KI-Chatbots auf breiterer Basis einzusetzen und sie der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. In der Überzeugung, dass KI das Potenzial hat, die Suche und andere Bereiche zu revolutionieren, verließen Shazeer und De Freitas Ende 2021 Google und gründeten Character Technologies, die Muttergesellschaft von Character.AI.

Die mobile Version der Chatbot-Plattform Character.AI wurde am 23. Mai weltweit eingeführt und stieß sofort auf großes Interesse, insbesondere bei Google Play. In den ersten 48 Stunden nach dem Start verzeichnete die App über 700.000 Android-Installationen und übertraf damit beliebte Unterhaltungsriesen wie Netflix, Disney+ und Prime Video. Dieser Trend hat sich auch nach dem Start fortgesetzt, wie das Unternehmen gegenüber TechCrunch bestätigte, wobei die hohen Installationszahlen aus wichtigen Android-Märkten wie Indonesien, den Philippinen, Brasilien und den USA stammen.

Die Begeisterung für die mobile App wurde auch durch die Beliebtheit des Webangebots, das vor der App entwickelt wurde, verstärkt. Character.AI meldete, dass seine Web-App bereits vor der Veröffentlichung der mobilen App über 200 Millionen monatliche Besuche verzeichnete, wobei die Nutzer durchschnittlich 29 Minuten pro Besuch verbrachten - beeindruckende 300 % mehr als bei ChatGPT. Außerdem sind die Nutzer nach ihrer ersten Interaktion schnell mit der Plattform verbunden. Das Unternehmen hat festgestellt, dass die durchschnittliche Verweildauer der Nutzer auf der Plattform nach dem Senden ihrer ersten Nachricht an einen Charakter auf über zwei Stunden ansteigt. Bis heute haben die Nutzer über 10 Millionen eigene KI-Charaktere entwickelt.

Obwohl das Team nur aus 30 Personen besteht, war es in diesem Monat unglaublich aktiv. Kürzlich wurde der Premiumdienst c.ai+ eingeführt, der ähnliche Funktionen wie ChatGPT Plus bietet, z. B. schnellere Antwortzeiten, Zugang zu Spitzenzeiten und frühzeitigen Zugang zu neuen Funktionen. Darüber hinaus kündigte Character.AI eine strategische Partnerschaft mit Google Cloud zum Aufbau und Training seiner KI-Modelle an. Die Zusammenarbeit wird die Tensor Processor Units von Google Cloud nutzen, um LLMs (große Sprachmodelle) schneller und effizienter zu trainieren und abzuleiten.

