OpenAI piyasaya sürülmesinden sonraki altı gün içinde yarım milyondan fazla indirilen ChatGPT mobil uygulaması örneğinde olduğu gibi, yapay zeka güdümlü tüketici mobil uygulamalarına olan talep son zamanlarda arttı. Şimdi, a16z tarafından desteklenen Character.AI uygulaması bir haftadan kısa bir süre içinde 1,7 milyondan fazla yeni yükleme biriktirdiğinden, başka bir AI oyuncusu pazara başarılı girişini duyurdu. Şirket, bu yılın başlarında 150 milyon dolar toplayan A Serisi finansman turunun ardından şaşırtıcı bir şekilde 1 milyar dolar değerindeydi. Character.AI kullanıcılara benzersiz kişiliklere ve kendi karakterlerini yaratma becerisine sahip özelleştirilebilir AI yardımcıları sunar.

Character.AI olan ilgi büyük ölçüde kurucularına atfedilebilir. Platform, daha önce Google'da bir araştırma ekibine liderlik eden yapay zeka uzmanları Noam Shazeer ve Daniel De Freitas tarafından, karşılıklı yapay zeka deneyimlerini güçlendiren son teknoloji bir dil modeli olan LaMDA (Diyalog Uygulamaları için Dil Modeli) geliştirdi. Ancak ikili, Google'ın AI sohbet robotlarını daha geniş bir şekilde dağıtma ve onları genel halkın kullanımına sunma konusundaki isteksizliğiyle hayal kırıklığına uğradı. Yapay zekanın arama ve diğer sektörlerde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğuna ikna olan Shazeer ve De Freitas, 2021'in sonlarında Google'dan ayrıldı ve Character.AI ana şirketi olan Character Technologies kurdu.

23 Mayıs'ta tüm dünyada kullanıma sunulan Character.AI chatbot platformunun mobil versiyonu, özellikle Google Play'de hemen büyük ilgi gördü. Uygulama, lansmanının ilk 48 saatinde 700.000'den fazla Android kurulumu kaydederek Netflix, Disney+ ve Prime Video gibi popüler eğlence devlerini geride bıraktı. Bu trend lansmandan sonra da devam etti, şirket TechCrunch'a Endonezya, Filipinler, Brezilya ve ABD gibi büyük Android pazarlarından gelen güçlü kurulum sayıları ile doğruladı.

Mobil uygulama için tantana, kendisinden önce gelen web deneyiminin popülaritesi ile de arttı. Character.AI mobil uygulamanın piyasaya sürülmesinden önce web uygulamasının aylık 200 milyondan fazla ziyaret aldığını ve kullanıcıların ziyaret başına ortalama 29 dakika harcadığını bildirdi - bu, ChatGPT%300 daha etkileyici bir oran. Ayrıca, kullanıcılar ilk etkileşimlerinden sonra platformla hızla etkileşim kurar. Şirket, bir karaktere ilk mesajlarını gönderdikten sonra kullanıcıların platformda geçirdikleri ortalama sürenin iki saatin üzerine çıktığını gözlemledi. Bugüne kadar, kullanıcılar 10 milyondan fazla özel yapay zeka karakteri geliştirdi.

Ekip sadece 30 kişiden oluşmasına rağmen, bu ay inanılmaz derecede aktifler. Yakın zamanda, daha hızlı yanıt süreleri, yoğun kullanım saatlerinde erişim ve yeni özelliklere erken erişim gibi ChatGPT Plus ile benzer özellikleri paylaşan premium hizmetleri c.ai+ 'yı tanıttılar. Ayrıca, Character.AI yapay zeka modellerini oluşturmak ve eğitmek için Google Cloud ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. İşbirliği, LLM'leri (büyük dil modelleri) daha hızlı ve daha verimli bir şekilde eğitmek ve çıkarım yapmak için Google Cloud'un Tensör İşlemci Birimlerinden yararlanacak.

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