В последнее время спрос на потребительские мобильные приложения, управляемые искусственным интеллектом, резко возрос, примером чему может служить мобильное приложение ChatGPT от OpenAI, которое за шесть дней после выхода получило более полумиллиона загрузок. Теперь еще один игрок на рынке ИИ объявил о своем успешном выходе на рынок: приложение Character.AI, поддерживаемое компанией a16z, набрало более 1,7 миллиона новых установок менее чем за неделю. Компания была оценена в ошеломляющий 1 миллиард долларов после раунда финансирования серии А, который привлек 150 миллионов долларов в начале этого года. Character.AI предлагает пользователям настраиваемых ИИ-компаньонов с уникальными личностями и возможностью создавать своих собственных персонажей.

Интерес к Character.AI во многом объясняется его основателями. Платформа была создана Ноамом Шазиром и Даниэлем Де Фрейтасом, экспертами в области ИИ, которые ранее возглавляли группу исследователей в Google, разрабатывая LaMDA (Языковая модель для диалоговых приложений) - передовую языковую модель, которая позволяет использовать разговорный ИИ. Однако дуэт испытал разочарование из-за нежелания Google внедрять чат-боты ИИ более широко и сделать их доступными для широкой публики. Убедившись в том, что ИИ способен произвести революцию в поисковой и других отраслях, Шазир и Де Фрейтас покинули Google в конце 2021 года и основали Character Technologies, материнскую компанию Character.AI.

Мобильная версия платформы чат-ботов Character.AI была запущена во всем мире 23 мая, сразу же вызвав значительный интерес, особенно в Google Play. В первые 48 часов после запуска приложение зарегистрировало более 700 000 установок на Android, обогнав таких популярных гигантов индустрии развлечений, как Netflix, Disney+ и Prime Video. Компания подтвердила TechCrunch, что эта тенденция сохранилась и после запуска, причем большое количество установок было зарегистрировано на таких крупных рынках Android, как Индонезия, Филиппины, Бразилия и США.

Ажиотаж вокруг мобильного приложения был также вызван популярностью предшествующего ему веб-приложения. Character.AI сообщил, что его веб-приложение уже привлекало более 200 миллионов ежемесячных посещений до выхода мобильного приложения, при этом пользователи проводили в среднем 29 минут за одно посещение, что на 300% больше, чем в ChatGPT. Более того, пользователи быстро начинают работать с платформой после первого взаимодействия. Компания заметила, что после отправки первого сообщения персонажу среднее время пребывания пользователей на платформе увеличивается более чем до двух часов. На сегодняшний день пользователи создали более 10 миллионов пользовательских персонажей ИИ.

Хотя команда состоит всего из 30 человек, в этом месяце они были невероятно активны. Недавно они представили свой премиум-сервис c.ai+, который имеет схожие функции с ChatGPT Plus, такие как более быстрое время отклика, доступ в часы пиковой нагрузки и ранний доступ к новым функциям. Кроме того, Character.AI объявила о стратегическом партнерстве с Google Cloud для создания и обучения своих моделей ИИ. В рамках сотрудничества будут использоваться блоки тензорных процессоров Google Cloud для более быстрого и эффективного обучения и вывода LLM (больших языковых моделей).

Разработка мощных инструментов no-code, таких как AppMaster, привела к смене парадигмы в разработке программного обеспечения. Благодаря простому в использовании интерфейсу AppMaster позволяет пользователям быстро, эффективно и экономично создавать внутренние, веб- и мобильные приложения, делая разработку приложений доступной для более широкого круга пользователей.