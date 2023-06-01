最近，对人工智能驱动的消费者移动应用的需求激增，OpenAI的ChatGPT移动应用就是一个例子，该应用在发布后6天内就有超过50万次下载。现在，另一个人工智能玩家宣布其成功进入市场，由a16z支持的Character.AI应用在不到一周的时间内积累了超过170万的新安装量。该公司在今年早些时候的A轮融资筹集了1.5亿美元后，估值达到了惊人的10亿美元。Character.AI为用户提供可定制的具有独特个性的人工智能伴侣，并能够创建自己的角色。

对Character.AI的兴趣在很大程度上可以归功于其创始人。该平台由Noam Shazeer和Daniel De Freitas创建，他们是人工智能专家，曾在谷歌领导一个研究团队，开发LaMDA（对话应用的语言模型）--一种尖端的语言模型，赋予对话式人工智能体验。然而，两人对谷歌不愿意更广泛地部署人工智能聊天机器人并将其提供给普通大众感到沮丧。Shazeer和De Freitas深信人工智能有可能彻底改变搜索和其他行业，因此在2021年底离开了谷歌，成立了Character Technologies，即Character.AI的母公司。

Character.AI聊天机器人平台的移动版于5月23日在全球推出，立即获得了巨大的兴趣，特别是在Google Play。在推出的头48小时内，该应用程序注册了超过70万个安卓安装，超过了Netflix、Disney+和Prime Video等流行的娱乐巨头。该公司向TechCrunch证实，这一趋势在推出后仍在继续，主要的安卓市场，如印度尼西亚、菲律宾、巴西和美国，都有强劲的安装数量。

对移动应用的追捧也因之前的网络体验的流行而得到推动。Character.AI报告说，在移动应用发布之前，其网络应用已经吸引了超过2亿的月访问量，用户每次访问平均花费29分钟--比ChatGPT多出300%，令人印象深刻。此外，用户在初次互动后很快就会参与到平台中。该公司观察到，在向一个角色发送第一条信息后，用户在该平台上的平均时间飙升至两小时以上。到目前为止，用户已经开发了超过1000万个定制的人工智能角色。

虽然该团队仅由30人组成，但他们在本月却异常活跃。他们最近推出了他们的高级服务，c.ai+，与ChatGPT Plus有类似的功能，如更快的响应时间，在使用高峰期的访问，以及对新功能的早期访问。此外，Character.AI宣布与谷歌云建立战略合作伙伴关系，以建立和训练其人工智能模型。该合作将利用谷歌云的张量处理器单元，更快、更有效地训练和推断LLM（大型语言模型）。

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