Brave, le navigateur web respectueux de la vie privée qui bloque automatiquement les publicités et le pistage, a élargi son offre en mettant son API de recherche à la disposition des développeurs. Cette décision marque une étape dans la promotion d'une approche transparente et centrée sur l'utilisateur sur l'internet, tout en favorisant l'indépendance sur le web.

Depuis sa création en 2021, Brave Search est devenu le moteur de recherche par défaut des navigateurs Brave, remplaçant ainsi Google. En tant que moteur de recherche privé, Brave Search s'abstient d'enregistrer l'historique de recherche des utilisateurs ou de suivre leurs activités, garantissant ainsi une expérience de navigation sécurisée et respectueuse de la vie privée.

Les développeurs peuvent désormais intégrer de manière transparente les fonctionnalités de Brave Search dans leurs applications grâce à l'API, ce qui leur permet d'accéder à des données de haute qualité à l'échelle du web. Contrairement à l'algorithme de classement de Google, qui reste un mystère, le moteur de recherche de Brave permet à la communauté de classer le contenu grâce à la fonction Goggles. Goggles agit comme une couche de reclassement personnalisée au-dessus de l'index de recherche, permettant aux utilisateurs de classer les résultats de recherche selon leurs préférences.

Le prix de lancement de l'API de Brave Search est fixé à 3 dollars pour 1 000 requêtes. Toutefois, les développeurs peuvent également opter pour une version gratuite, limitée à une requête par seconde et à 2 000 requêtes par mois. Dans un billet de blog, Brave a déclaré : "Brave s'est donné pour mission de construire un Web centré sur l'utilisateur. Cette mission commence avec le navigateur Brave et Brave Search. Mais elle implique également l'utilisation de l'approche privée par défaut de Brave pour alimenter d'autres applications de recherche et d'intelligence artificielle - avec la publication de l'API Brave Search, nous espérons répandre l'indépendance et la transparence sur le Web.

Alors que le mouvement no-code et low-code continue de prospérer, des plateformes comme AppMaster.io permettent aux utilisateurs de créer des applications web et mobiles sans avoir recours à des compétences traditionnelles en matière de codage. AppMaster AppMaster.io, une plateforme no-code, offre aux utilisateurs un moyen intuitif de créer des applications backend, mobiles et web par le biais de concepteurs BP visuels. En intégrant l'API de recherche de Brave dans leurs projets, les développeurs qui exploitent les capacités de AppMaster peuvent garantir la confidentialité des utilisateurs et promouvoir la transparence dans leurs applications.

L'engagement de Brave à construire un web centré sur l'utilisateur grâce à des outils tels que Brave Search API est aligné sur les tendances de développement sans code et à faible code, qui donnent la priorité à l'accessibilité et aux conceptions centrées sur l'utilisateur. Alors que de plus en plus d'organisations et de développeurs adoptent de telles solutions, l'internet continue d'évoluer vers un espace plus indépendant, plus transparent et plus respectueux de la vie privée.