Brave, il browser web incentrato sulla privacy che blocca automaticamente gli annunci e il tracciamento, ha ampliato la sua offerta rendendo disponibile agli sviluppatori la sua API di ricerca. Questa mossa rappresenta un passo avanti verso la promozione di un approccio trasparente e orientato all'utente su Internet, favorendo al contempo l'indipendenza sul web.

Con la sua nascita nel 2021, Brave Search è diventato il motore di ricerca predefinito per i browser di Brave, sostituendo Google. Come motore di ricerca privato, Brave Search non salva la cronologia delle ricerche degli utenti e non traccia le loro attività, garantendo un'esperienza di navigazione sicura e rispettosa della privacy.

Gli sviluppatori possono ora integrare senza problemi le funzionalità di Brave Search nelle loro applicazioni attraverso l'API, fornendo l'accesso a dati di alta qualità su scala web. A differenza dell'algoritmo di ricerca di Google, che rimane un mistero, il motore di Brave Search consente alla comunità di classificare i contenuti attraverso la funzione Goggles. Goggles agisce come un livello di ri-classificazione personalizzato in cima all'indice di ricerca, consentendo agli utenti di organizzare i risultati della ricerca in base alle loro preferenze.

Il prezzo introduttivo dell'API di Brave Search è di 3 dollari per 1.000 query. Tuttavia, gli sviluppatori possono anche optare per una versione gratuita, limitata a una query al secondo e a 2.000 query al mese. In un post sul blog, Brave ha dichiarato: "Brave è in missione per costruire un Web a misura di utente. Questa missione inizia con il browser Brave e Brave Search. Ma significa anche utilizzare l'approccio private-by-default di Brave per alimentare altre applicazioni di ricerca e di intelligenza artificiale: con il rilascio dell'API di Brave Search, speriamo di diffondere l'indipendenza e la trasparenza in tutto il Web.

Mentre il movimento no-code e low-code continua a prosperare, piattaforme come AppMaster.io consentono agli utenti di creare applicazioni web e mobili senza fare affidamento sulle tradizionali competenze di codifica. AppMaster La piattaforma no-code offre agli utenti un modo intuitivo per creare applicazioni backend, mobili e web attraverso designer visivi di BP. Incorporando Brave Search API nei loro progetti, gli sviluppatori che sfruttano le funzionalità di AppMaster possono garantire la privacy degli utenti e promuovere la trasparenza nelle loro applicazioni.

L'impegno di Brave nel costruire un web a misura di utente attraverso strumenti come Brave Search API è in linea con le tendenze dello sviluppo no-code e low-code, che danno priorità all'accessibilità e al design incentrato sull'utente. Man mano che un numero maggiore di organizzazioni e sviluppatori abbraccia queste soluzioni, Internet continua a evolversi in uno spazio più indipendente, trasparente e attento alla privacy.