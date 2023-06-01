Brave, веб-браузер, ориентированный на конфиденциальность и автоматически блокирующий рекламу и отслеживание, расширил свои предложения, сделав доступным для разработчиков API поиска. Этот шаг означает продвижение прозрачного и ориентированного на пользователя подхода в Интернете и укрепление независимости во всей сети.

С момента своего создания в 2021 году Brave Search стал поисковой системой по умолчанию для браузеров Brave, заменив при этом Google. Будучи частной поисковой системой, Brave Search не сохраняет историю поиска пользователей и не отслеживает их действия, обеспечивая безопасность и конфиденциальность.

Разработчики теперь могут легко интегрировать возможности Brave Search в свои приложения через API, обеспечивая доступ к высококачественным данным в масштабах Интернета. В отличие от алгоритма поискового ранжирования Google, который остается загадкой, поисковая система Brave Search позволяет сообществу ранжировать контент с помощью функции Goggles. Goggles действует как пользовательский слой повторного ранжирования поверх поискового индекса, позволяя пользователям упорядочивать результаты поиска в соответствии со своими предпочтениями.

Вступительная цена API Brave Search установлена на уровне $3 за 1 000 запросов. Однако разработчики также могут выбрать бесплатную версию, которая ограничена одним запросом в секунду и 2 000 запросов в месяц. В своем блоге компания Brave заявила: "Brave выполняет миссию по созданию Web, ориентированного на пользователя. Эта миссия начинается с браузера Brave и поиска Brave Search. Но это также означает использование частного по умолчанию подхода Brave для работы других приложений поиска и ИИ - с выпуском Brave Search API мы надеемся распространить независимость и прозрачность в Сети.

В то время как движение no-code и low-code продолжает развиваться, такие платформы, как AppMaster.io, позволяют пользователям создавать веб- и мобильные приложения, не опираясь на традиционные навыки кодирования. AppMaster Платформа no-code предоставляет пользователям интуитивно понятный способ создания бэкенда, мобильных и веб-приложений с помощью визуальных конструкторов ВР. Включая Brave Search API в свои проекты, разработчики, использующие возможности AppMaster, могут обеспечить конфиденциальность пользователей и прозрачность своих приложений.

Стремление Brave создать веб-приложения, ориентированные на пользователя, с помощью таких инструментов, как Brave Search API, соответствует тенденциям no-code/low-code разработки, которые ставят во главу угла доступность и дизайн, ориентированный на пользователя. По мере того, как все больше организаций и разработчиков принимают такие решения, интернет продолжает развиваться, становясь более независимым, прозрачным и заботящимся о конфиденциальности пространством.