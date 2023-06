Brave, browser web yang berfokus pada privasi yang secara otomatis memblokir iklan dan pelacakan, telah memperluas penawarannya dengan menyediakan Search API untuk pengembang. Langkah ini menandakan sebuah langkah untuk mempromosikan pendekatan yang transparan dan mengutamakan pengguna di internet sambil memupuk kemandirian di seluruh web.

Dimulai pada tahun 2021, Brave Search menjadi mesin telusur default untuk browser Brave, menggantikan Google dalam prosesnya. Sebagai mesin pencari pribadi, Brave Search tidak menyimpan riwayat pencarian pengguna atau melacak aktivitas mereka, memastikan pengalaman menjelajah yang aman dan sadar privasi.

Pengembang sekarang dapat dengan mulus mengintegrasikan kemampuan Brave Search ke dalam aplikasi mereka melalui API, menyediakan akses ke data skala web berkualitas tinggi. Berbeda dengan algoritme peringkat pencarian Google yang masih menjadi misteri, mesin Pencari Berani memungkinkan komunitas untuk menentukan peringkat konten melalui fitur Goggles. Goggles bertindak sebagai lapisan peringkat ulang khusus di atas indeks pencarian, yang memungkinkan pengguna mengatur hasil pencarian sesuai dengan preferensi mereka.

Harga perkenalan Brave Search API ditetapkan sebesar $3 per 1.000 kueri. Namun, pengembang juga dapat memilih versi gratis, yang terbatas pada satu kueri per detik dan 2.000 kueri per bulan. Dalam sebuah posting blog, Brave menyatakan, Brave sedang dalam misi untuk membangun Web yang mengutamakan pengguna. Misi itu dimulai dengan browser Brave dan Brave Search. Tapi itu juga berarti menggunakan pendekatan pribadi-secara-default Brave untuk mendukung aplikasi pencarian dan AI lainnya—dengan dirilisnya Brave Search API, kami berharap dapat menyebarkan independensi dan transparansi di seluruh Web.

Saat gerakan no-code dan low-code terus berkembang, platform seperti AppMaster.io memberdayakan pengguna untuk membuat aplikasi web dan seluler tanpa mengandalkan keterampilan pengkodean tradisional. AppMaster, platform no-code, memberi pengguna cara intuitif untuk membangun aplikasi backend, seluler, dan web melalui desainer BP visual. Dengan menggabungkan Brave Search API ke dalam proyek mereka, pengembang yang memanfaatkan kemampuan AppMaster dapat memastikan privasi pengguna dan meningkatkan transparansi dalam aplikasi mereka.

Komitmen Brave untuk membangun web yang mengutamakan pengguna melalui alat seperti Brave Search API sejalan dengan tren pengembangan tanpa kode dan rendah kode , yang memprioritaskan aksesibilitas dan desain yang berpusat pada pengguna. Karena semakin banyak organisasi dan pengembang yang menerima solusi semacam itu, internet terus berkembang menjadi ruang yang lebih mandiri, transparan, dan sadar privasi.