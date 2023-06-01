注重隐私的网络浏览器Brave自动阻止广告和跟踪，并通过向开发者提供其搜索API来扩大其产品范围。此举标志着在互联网上推广透明和用户至上的方法，同时促进整个网络的独立性。

随着2021年的成立，Brave Search成为Brave浏览器的默认搜索引擎，在此过程中取代了谷歌。作为一个私人搜索引擎，Brave Search避免保存用户的搜索历史或跟踪他们的活动，确保安全和隐私意识的浏览体验。

开发人员现在可以通过API将Brave Search的功能无缝整合到他们的应用程序中，提供对高质量、网络规模数据的访问。与谷歌的搜索排名算法仍然是个谜相比，Brave搜索引擎通过Goggles功能使社区能够对内容进行排名。Goggles作为搜索索引之上的自定义重新排名层，允许用户根据自己的喜好来安排搜索结果。

Brave Search API的入门价格定在每1000次查询3美元。然而，开发者也可以选择免费版本，该版本仅限于每秒一次查询，每月2000次查询。Brave在一篇博文中说，Brave的使命是建立一个用户至上的网络。这一使命从Brave浏览器和Brave搜索开始。但这也意味着使用Brave的默认隐私方法来支持其他搜索和人工智能应用--随着Brave Search API的发布，我们希望在整个网络上传播独立性和透明度。

随着no-code 和low-code 运动的不断蓬勃发展，像AppMaster.io这样的平台使用户无需依赖传统的编码技能就能创建网络和移动应用。AppMaster no-code 平台，为用户提供了一种直观的方式，通过可视化的BP设计师构建后台、移动和网络应用。通过将Brave Search API纳入他们的项目，开发者利用AppMaster 的功能可以确保用户的隐私，并促进其应用的透明度。

Brave致力于通过像Brave Search API这样的工具建立一个用户至上的网络，这与无代码和低代码开发的趋势是一致的，即优先考虑可访问性和以用户为中心的设计。随着越来越多的组织和开发者接受这样的解决方案，互联网将继续发展成为一个更加独立、透明和注重隐私的空间。