Reklamları ve izlemeyi otomatik olarak engelleyen gizlilik odaklı web tarayıcısı Brave, Arama API'sini geliştiricilerin kullanımına sunarak tekliflerini genişletti. Bu hamle, internette bağımsızlığı teşvik ederken internette şeffaf ve kullanıcıya öncelik veren bir yaklaşımı teşvik etmeye yönelik bir adımı ifade ediyor.

2021'de kullanıma sunulmasıyla birlikte Brave Search, Brave'in tarayıcıları için varsayılan arama motoru haline geldi ve bu süreçte Google'ın yerini aldı. Özel bir arama motoru olarak Brave Search, kullanıcıların arama geçmişini kaydetmekten veya etkinliklerini izlemekten kaçınarak güvenli ve gizlilik bilincine sahip bir tarama deneyimi sağlar.

Geliştiriciler artık API aracılığıyla Brave Search özelliklerini uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre ederek yüksek kaliteli, web ölçeğinde verilere erişim sağlayabilir. Google'ın bir sır olarak kalan arama sıralaması algoritmasının aksine, Cesur Arama motoru, topluluğun Goggles özelliği aracılığıyla içeriği sıralamasını sağlar. Goggles, arama dizininin üzerinde özel bir yeniden sıralama katmanı görevi görerek kullanıcıların arama sonuçlarını tercihlerine göre düzenlemesine olanak tanır.

Brave Search API tanıtım fiyatı, 1.000 sorgu başına 3 ABD doları olarak belirlendi. Ancak geliştiriciler, saniyede bir sorgu ve ayda 2.000 sorgu ile sınırlı olan ücretsiz sürümü de seçebilirler. Brave, bir blog gönderisinde, Brave'in kullanıcı öncelikli bir Web oluşturma görevinde olduğunu belirtti. Bu görev, Cesur tarayıcı ve Cesur Arama ile başlar. Ancak bu, diğer arama ve yapay zeka uygulamalarını güçlendirmek için Brave'in varsayılan olarak özel yaklaşımını kullanmak anlamına da geliyor; Brave Search API'nin piyasaya sürülmesiyle, Web'de bağımsızlığı ve şeffaflığı yaymayı umuyoruz.

no-code ve low-code hareket gelişmeye devam ederken, AppMaster.io gibi platformlar, kullanıcıların geleneksel kodlama becerilerine güvenmeden web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlar. no-code bir platform olan AppMaster, kullanıcılara görsel BP tasarımcıları aracılığıyla arka uç, mobil ve web uygulamaları oluşturmanın sezgisel bir yolunu sunar. AppMaster yeteneklerinden yararlanan geliştiriciler, Brave Search API'yi projelerine dahil ederek kullanıcı gizliliğini sağlayabilir ve uygulamalarında şeffaflığı teşvik edebilir.

Brave'in Brave Search API gibi araçlar aracılığıyla kullanıcı öncelikli bir web oluşturma taahhüdü, erişilebilirliğe ve kullanıcı merkezli tasarımlara öncelik veren kodsuz ve az kodlu geliştirme trendleriyle uyumludur. Daha fazla kuruluş ve geliştirici bu tür çözümleri benimserken, internet daha bağımsız, şeffaf ve mahremiyet bilincine sahip bir alana dönüşmeye devam ediyor.