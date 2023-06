Brave, de privacy-gerichte webbrowser die automatisch advertenties en tracking blokkeert, heeft zijn aanbod uitgebreid door zijn Search API beschikbaar te maken voor ontwikkelaars. Deze stap betekent een stap naar het bevorderen van een transparante en gebruikersgerichte benadering van het internet en het stimuleren van onafhankelijkheid op het web.

Bij de start in 2021 werd Brave Search de standaard zoekmachine voor de browsers van Brave en verving daarmee Google. Als privézoekmachine slaat Brave Search de zoekgeschiedenis van gebruikers niet op en volgt het hun activiteiten niet, waardoor een veilige en privacybewuste browse-ervaring wordt gegarandeerd.

Ontwikkelaars kunnen de mogelijkheden van Brave Search nu naadloos integreren in hun applicaties via de API, waardoor ze toegang krijgen tot hoogwaardige gegevens op webschaal. In tegenstelling tot Google's algoritme voor zoekrangschikking, dat een mysterie blijft, stelt de Brave Search-machine de gemeenschap in staat om inhoud te rangschikken via de Goggles-functie. Goggles fungeert als een aangepaste herrangschikkingslaag bovenop de zoekindex, waardoor gebruikers de zoekresultaten kunnen rangschikken volgens hun voorkeuren.

De introductieprijs van Brave Search API is vastgesteld op 3 dollar per 1.000 zoekopdrachten. Ontwikkelaars kunnen echter ook kiezen voor een gratis versie, die beperkt is tot één zoekopdracht per seconde en 2.000 zoekopdrachten per maand. In een blogpost verklaarde Brave: "Brave is op een missie om een user-first Web te bouwen. Die missie begint met de Brave-browser en Brave Search. Maar het betekent ook het gebruik van Brave's private-by-default aanpak om andere zoek- en AI-toepassingen aan te drijven - met de release van de Brave Search API hopen we onafhankelijkheid en transparantie over het hele web te verspreiden.

Terwijl de no-code en low-code beweging blijft bloeien, stellen platforms zoals AppMaster.io gebruikers in staat om web- en mobiele applicaties te maken zonder afhankelijk te zijn van traditionele codeervaardigheden. AppMaster, een no-code platform, biedt gebruikers een intuïtieve manier om backend-, mobiele en webapplicaties te bouwen via visuele BP-ontwerpers. Door Brave Search API in hun projecten op te nemen, kunnen ontwikkelaars die gebruik maken van AppMaster's mogelijkheden de privacy van gebruikers waarborgen en transparantie in hun toepassingen bevorderen.

Brave's inzet voor het bouwen van een user-first web door middel van tools zoals Brave Search API is in lijn met no-code en low-code ontwikkelingstrends, die prioriteit geven aan toegankelijkheid en gebruikersgerichte ontwerpen. Naarmate meer organisaties en ontwikkelaars dergelijke oplossingen omarmen, blijft het internet zich ontwikkelen tot een meer onafhankelijke, transparante en privacybewuste ruimte.