قام Brave ، متصفح الويب الذي يركز على الخصوصية والذي يحظر الإعلانات والتتبع تلقائيًا ، بتوسيع نطاق عروضه من خلال إتاحة واجهة برمجة تطبيقات البحث الخاصة به للمطورين. تشير هذه الخطوة إلى خطوة نحو تعزيز نهج شفاف ومستخدم أولاً على الإنترنت مع تعزيز الاستقلالية عبر الويب.

مع بدايته في عام 2021 ، أصبح Brave Search محرك البحث الافتراضي لمتصفحات Brave ، ليحل محل Google في هذه العملية. كمحرك بحث خاص ، يمتنع Brave Search عن حفظ سجل بحث المستخدمين أو تتبع أنشطتهم ، مما يضمن تجربة تصفح آمنة ومراعية للخصوصية.

يمكن للمطورين الآن دمج إمكانات Brave Search بسلاسة في تطبيقاتهم من خلال واجهة برمجة التطبيقات ، مما يوفر الوصول إلى بيانات عالية الجودة على نطاق الويب. على عكس خوارزمية ترتيب البحث في Google ، والتي لا تزال غامضة ، يتيح محرك Brave Search للمجتمع ترتيب المحتوى عبر ميزة Goggles. يعمل Goggles كطبقة إعادة ترتيب مخصصة أعلى فهرس البحث ، مما يسمح للمستخدمين بترتيب نتائج البحث وفقًا لتفضيلاتهم.

تم تحديد السعر التمهيدي لـ Brave Search API عند 3 دولارات لكل 1000 استفسار. ومع ذلك ، يمكن للمطورين أيضًا اختيار إصدار مجاني ، والذي يقتصر على استعلام واحد في الثانية و 2000 استعلام في الشهر. صرح Brave في منشور بالمدونة ، أن Brave في مهمة لبناء شبكة ويب للمستخدم أولاً. تبدأ هذه المهمة بمتصفح Brave و Brave Search. ولكنه يعني أيضًا استخدام نهج Brave الخاص افتراضيًا لتشغيل تطبيقات البحث والذكاء الاصطناعي الأخرى - مع إصدار Brave Search API ، نأمل في نشر الاستقلالية والشفافية عبر الويب.

مع استمرار ازدهار حركة no-code low-code ، تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster.io على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال دون الاعتماد على مهارات الترميز التقليدية. يوفر AppMaster ، وهو نظام أساسي no-code ، للمستخدمين طريقة بديهية لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية من خلال مصممي BP المرئي. من خلال دمج Brave Search API في مشاريعهم ، يمكن للمطورين الذين يستخدمون قدرات AppMaster ضمان خصوصية المستخدم وتعزيز الشفافية في تطبيقاتهم.

يتماشى التزام Brave ببناء شبكة ويب تعتمد على المستخدم أولاً من خلال أدوات مثل واجهة برمجة تطبيقات Brave Search مع اتجاهات التطوير التي لا تحتوي على كود ورمز منخفض ، والتي تعطي الأولوية لإمكانية الوصول والتصاميم التي تركز على المستخدم. مع تبني المزيد من المؤسسات والمطورين لمثل هذه الحلول ، يستمر الإنترنت في التطور إلى مساحة أكثر استقلالية وشفافية ووعيًا بالخصوصية.