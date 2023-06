Brave, o navegador Web centrado na privacidade que bloqueia automaticamente os anúncios e o rastreio, expandiu as suas ofertas disponibilizando a sua API de pesquisa aos programadores. Esta medida significa um passo no sentido de promover uma abordagem transparente e centrada no utilizador na Internet, ao mesmo tempo que promove a independência na Web.

Com a sua criação em 2021, o Brave Search tornou-se o motor de pesquisa padrão para os navegadores da Brave, substituindo o Google no processo. Como motor de pesquisa privado, o Brave Search abstém-se de guardar o histórico de pesquisa dos utilizadores ou de rastrear as suas actividades, garantindo uma experiência de navegação segura e consciente da privacidade.

Os programadores podem agora integrar facilmente as capacidades do Brave Search nas suas aplicações através da API, fornecendo acesso a dados de alta qualidade e à escala da Web. Em contraste com o algoritmo de classificação de pesquisa do Google, que permanece um mistério, o motor Brave Search permite à comunidade classificar conteúdos através da funcionalidade Goggles. O Goggles funciona como uma camada de classificação personalizada no topo do índice de pesquisa, permitindo aos utilizadores organizar os resultados da pesquisa de acordo com as suas preferências.

O preço introdutório da API Brave Search está fixado em US$ 3 por 1.000 consultas. No entanto, os desenvolvedores também podem optar por uma versão gratuita, que é limitada a uma consulta por segundo e 2.000 consultas por mês. Em um post no blog, Brave declarou, Brave está em uma missão para construir uma Web que prioriza o usuário. Essa missão começa com o navegador Brave e o Brave Search. Mas também significa usar a abordagem privada por padrão da Brave para alimentar outros aplicativos de pesquisa e IA - com o lançamento da API Brave Search, esperamos espalhar independência e transparência pela Web.

À medida que o movimento no-code e low-code continua a prosperar, plataformas como a AppMaster.io permitem que os utilizadores criem aplicações Web e móveis sem dependerem de competências tradicionais de codificação. AppMaster A AppMaster.io, uma plataforma no-code, oferece aos utilizadores uma forma intuitiva de criar aplicações backend, móveis e Web através de designers visuais de BP. Ao incorporar a API de pesquisa da Brave nos seus projectos, os programadores que utilizam as capacidades da AppMaster podem garantir a privacidade dos utilizadores e promover a transparência nas suas aplicações.

O compromisso da Brave em construir uma web que dê prioridade ao utilizador através de ferramentas como a Brave Search API está alinhado com as tendências de desenvolvimento no-code e low-code, que dão prioridade à acessibilidade e aos designs centrados no utilizador. À medida que mais organizações e programadores adoptam estas soluções, a Internet continua a evoluir para um espaço mais independente, transparente e consciente da privacidade.