Brave, skoncentrowana na prywatności przeglądarka internetowa, która automatycznie blokuje reklamy i śledzenie, rozszerzyła swoją ofertę, udostępniając swoje API wyszukiwania programistom. Posunięcie to oznacza krok w kierunku promowania przejrzystego i zorientowanego na użytkownika podejścia w Internecie, przy jednoczesnym wspieraniu niezależności w sieci.

Wraz z powstaniem w 2021 roku, Brave Search stała się domyślną wyszukiwarką dla przeglądarek Brave, zastępując przy tym Google. Jako prywatna wyszukiwarka, Brave Search powstrzymuje się od zapisywania historii wyszukiwania użytkowników lub śledzenia ich aktywności, zapewniając bezpieczne i świadome prywatności przeglądanie.

Programiści mogą teraz płynnie integrować funkcje Brave Search ze swoimi aplikacjami za pośrednictwem interfejsu API, zapewniając dostęp do wysokiej jakości danych w skali sieci. W przeciwieństwie do algorytmu rankingowego wyszukiwania Google, który pozostaje tajemnicą, wyszukiwarka Brave umożliwia społeczności rankingowanie treści za pomocą funkcji Goggles. Goggles działa jako niestandardowa warstwa ponownego rankingu na szczycie indeksu wyszukiwania, umożliwiając użytkownikom uporządkowanie wyników wyszukiwania zgodnie z ich preferencjami.

Wstępna cena Brave Search API wynosi 3 USD za 1000 zapytań. Deweloperzy mogą jednak również zdecydować się na darmową wersję, która jest ograniczona do jednego zapytania na sekundę i 2000 zapytań miesięcznie. W poście na blogu Brave stwierdził: Brave ma misję budowania sieci internetowej zorientowanej na użytkownika. Misja ta zaczyna się od przeglądarki Brave i wyszukiwarki Brave Search. Ale oznacza to również wykorzystanie domyślnie prywatnego podejścia Brave do zasilania innych aplikacji wyszukiwania i sztucznej inteligencji - wraz z wydaniem Brave Search API mamy nadzieję na rozpowszechnienie niezależności i przejrzystości w całej sieci.

Ponieważ ruch no-code i low-code nadal się rozwija, platformy takie jak AppMaster.io umożliwiają użytkownikom tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych bez polegania na tradycyjnych umiejętnościach kodowania. AppMaster Platforma no-code zapewnia użytkownikom intuicyjny sposób tworzenia aplikacji backendowych, mobilnych i internetowych za pomocą wizualnych projektantów BP. Włączając Brave Search API do swoich projektów, programiści wykorzystujący możliwości AppMaster mogą zapewnić prywatność użytkowników i promować przejrzystość w swoich aplikacjach.

Zaangażowanie Brave w budowanie sieci zorientowanej na użytkownika za pomocą narzędzi takich jak Brave Search API jest zgodne z trendami rozwoju no-code i low-code, które priorytetowo traktują dostępność i projekty zorientowane na użytkownika. W miarę jak coraz więcej organizacji i deweloperów korzysta z takich rozwiązań, internet ewoluuje w kierunku bardziej niezależnej, przejrzystej i świadomej prywatności przestrzeni.