La demande croissante de compétences techniques spécialisées dans l'industrie technologique entraîne une importante pénurie de talents, avec plus de 40 millions de travailleurs techniques qualifiés nécessaires pour répondre aux besoins actuels, selon Grid Dynamics. Ce chiffre devrait dépasser 85 millions d'ici 2030. De nombreux experts estiment que les outils de développement d'applications no-code - qui permettent aux utilisateurs sans connaissances techniques de créer des applications personnalisées via des interfaces visuelles drag-and-drop - pourraient atténuer cette crise.



Pour promouvoir l'adoption généralisée du no-code, la PDG de Creatio, Katherine Kostereva, s'est associée à l'expert en gestion de produits Burley Kawasaki pour développer le premier No-Code Playbook indépendant des fournisseurs. Le playbook est conçu pour aider les organisations à comprendre comment mettre en œuvre efficacement des outils et des méthodologies no-code, ainsi que pour démystifier les mythes courants entourant le développement no-code. Plusieurs entreprises technologiques de premier plan proposent des plates no-code, notamment Microsoft et Salesforce. Les acteurs spécialisés sur ce marché incluent Appy Pie, Quickbase, Zoho, Airtable, AppSheet et AppMaster . En fait, la taille du marché mondial des plateformes de développement no-code était évaluée à 12,2 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 68,1 milliards de dollars d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 24 %, selon Emergen Research.



Le processus rationalisé de développement no-code proposé par ces plates-formes permet aux non-développeurs de créer des applications à l'aide d'outils visuels sans connaissances préalables en programmation. Cette approche peut fournir des applications plus efficacement, améliorer l'alignement et augmenter l'agilité. Kostereva a comparé le potentiel perturbateur du développement d'applications no-code à l'introduction du cloud computing dans les années 2010. À mesure que de plus en plus de travailleurs du savoir exploitent des outils no-code, la dépendance à l'égard des ressources techniques peut être réduite, ce qui permet aux entreprises de répondre plus facilement aux demandes d'automatisation. Cependant, les idées fausses sur le développement d'applications no-code persistent. Kostereva identifie deux mythes dominants : la conviction que les outils no-code ne conviennent pas aux grandes organisations et la crainte que ces outils ne rendent les développeurs de logiciels obsolètes. Le No-Code Playbook vise à dissiper ces fausses notions et à mettre en évidence des exemples concrets de développement d'applications no-code dans les grandes et les petites organisations.



Le playbook, qui se concentre principalement sur l'automatisation d'entreprise, décrit le cycle de vie du développement no-code en trois phases : conception, mise en service et livraison quotidienne. Les organisations peuvent également trouver des conseils sur la stratégie de déploiement adaptée à leurs besoins, englobant des modèles de livraison à faire soi-même, de centre d'excellence et d'équipe de fusion. Creatio souligne que le No-Code Playbook est indépendant du fournisseur, visant à faire progresser l'industrie, à normaliser les meilleures pratiques et à accroître l'adoption de la technologie no-code pour les organisations de toutes tailles. Avec la version électronique disponible sur Amazon et leur site officiel, l'édition imprimée devrait sortir plus tard cette année.