De toenemende vraag naar gespecialiseerde technische vaardigheden in de technologie-industrie zorgt volgens Grid Dynamics voor een aanzienlijk tekort aan talent, met meer dan 40 miljoen geschoolde technische werknemers die nodig zijn om aan de huidige behoeften te voldoen. Dit cijfer zal naar verwachting in 2030 de 85 miljoen overschrijden. Veel experts zijn van mening dat tools voor het ontwikkelen van apps no-code - waarmee gebruikers zonder technische kennis aangepaste applicaties kunnen maken via visuele drag-and-drop interfaces - deze crisis kunnen verlichten.



Om de wijdverbreide acceptatie van no-code te bevorderen, is Katherine Kostereva, CEO van Creatio, een samenwerking aangegaan met productmanagementexpert Burley Kawasaki om het eerste leveranciersonafhankelijke No-Code Playbook te ontwikkelen. Het draaiboek is ontworpen om organisaties te helpen begrijpen hoe ze no-code tools en methodologieën effectief kunnen implementeren, en om veelvoorkomende mythes rond no-code ontwikkeling te ontkrachten. Verschillende toonaangevende technologiebedrijven bieden platforms no-code aan, waaronder Microsoft en Salesforce. Gespecialiseerde spelers op deze markt zijn onder meer Appy Pie, Quickbase, Zoho, Airtable, AppSheet en AppMaster . Volgens Emergen Research werd de wereldwijde marktomvang van ontwikkelingsplatforms no-code geschat op $ 12,2 miljard in 2020 en zal naar verwachting stijgen tot $ 68,1 miljard in 2028, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van meer dan 24%.



Het gestroomlijnde proces van ontwikkeling no-code dat door deze platforms wordt aangeboden, stelt niet-ontwikkelaars in staat om applicaties te maken met behulp van visuele tools zonder voorafgaande programmeerkennis. Deze aanpak kan apps efficiënter leveren, de afstemming verbeteren en de flexibiliteit vergroten. Kostereva heeft het ontwrichtende potentieel van app-ontwikkeling no-code vergeleken met de introductie van cloud computing in de jaren 2010. Naarmate meer kenniswerkers tools no-code gebruiken, kan de afhankelijkheid van technische middelen worden verminderd, waardoor het voor bedrijven gemakkelijker wordt om aan automatiseringseisen te voldoen. Er blijven echter misvattingen bestaan over de ontwikkeling van apps no-code. Kostereva identificeert twee heersende mythen: de overtuiging dat tools no-code ongeschikt zijn voor grote organisaties en de angst dat deze tools softwareontwikkelaars overbodig maken. Het No-Code Playbook is bedoeld om deze verkeerde opvattingen te verdrijven en praktijkvoorbeelden van app-ontwikkeling no-code in zowel grote als kleine organisaties te benadrukken.



Het draaiboek, dat zich voornamelijk richt op bedrijfsautomatisering, schetst de ontwikkelingslevenscyclus no-code in drie fasen: ontwerp, go-live en dagelijkse levering. Organisaties kunnen ook advies vinden over de juiste implementatiestrategie voor hun behoeften, inclusief doe-het-zelf-, centre of excellence- en fusion-teamleveringsmodellen. Creatio benadrukt dat het No-Code Playbook leveranciersonafhankelijk is, met als doel de industrie vooruit te helpen, best practices te standaardiseren en de acceptatie no-code technologie voor organisaties van elke omvang te vergroten. Nu de elektronische versie beschikbaar is op Amazon en hun officiële website, zal de gedrukte versie later dit jaar verschijnen.