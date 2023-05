Die steigende Nachfrage nach spezialisierten technischen Fähigkeiten in der Technologiebranche führt zu einem erheblichen Fachkräftemangel, da laut Grid Dynamics über 40 Millionen qualifizierte Techniker benötigt werden, um den aktuellen Bedarf zu decken. Diese Zahl wird bis 2030 voraussichtlich auf über 85 Millionen steigen. Viele Experten glauben, dass no-code App-Entwicklungstools – die es Benutzern ohne technisches Wissen ermöglichen, benutzerdefinierte Anwendungen über visuelle drag-and-drop Oberflächen zu erstellen – diese Krise lindern könnten.



Um die breite Akzeptanz von no-code zu fördern, hat Katherine Kostereva, CEO von Creatio, mit dem Produktmanagement-Experten Burley Kawasaki zusammengearbeitet, um das erste herstellerunabhängige No-Code Playbook zu entwickeln. Das Playbook soll Organisationen helfen zu verstehen, wie no-code Tools und -Methoden effektiv implementiert werden können, sowie verbreitete Mythen rund um no-code Entwicklung entlarven. Mehrere führende Technologieunternehmen bieten no-code Plattformen an, darunter Microsoft und Salesforce. Zu den spezialisierten Akteuren auf diesem Markt gehören Appy Pie, Quickbase, Zoho, Airtable, AppSheet und AppMaster . Tatsächlich wurde die Marktgröße no-code Entwicklungsplattformen im Jahr 2020 auf 12,2 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll laut Emergen Research bis 2028 auf 68,1 Milliarden US-Dollar ansteigen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 24 %.



Der optimierte Prozess der no-code Entwicklung, der von diesen Plattformen angeboten wird, ermöglicht es Nicht-Entwicklern, Anwendungen mit visuellen Tools ohne vorherige Programmierkenntnisse zu erstellen. Dieser Ansatz kann Apps effizienter bereitstellen, die Ausrichtung verbessern und die Agilität erhöhen. Kostereva hat das disruptive Potenzial der Entwicklung von no-code Apps mit der Einführung von Cloud Computing in den 2010er Jahren verglichen. Da immer mehr Wissensarbeiter no-code Tools nutzen, kann die Abhängigkeit von technischen Ressourcen verringert werden, was es für Unternehmen einfacher macht, Automatisierungsanforderungen zu erfüllen. Es bestehen jedoch weiterhin Missverständnisse über die Entwicklung von no-code Apps. Kostereva identifiziert zwei vorherrschende Mythen – den Glauben, dass no-code Tools für große Organisationen ungeeignet sind, und die Angst, dass diese Tools Softwareentwickler überflüssig machen. Das No-Code Playbook zielt darauf ab, diese falschen Vorstellungen zu zerstreuen und reale Beispiele für die Entwicklung von no-code Apps in großen und kleinen Organisationen hervorzuheben.



Das Playbook, das sich hauptsächlich auf die Unternehmensautomatisierung konzentriert, skizziert den no-code Entwicklungslebenszyklus in drei Phasen: Design, Go-Live und tägliche Bereitstellung. Organisationen können auch Anleitungen zur richtigen Bereitstellungsstrategie für ihre Anforderungen finden, die Do-it-yourself-, Center-of-Excellence- und Fusion-Team-Bereitstellungsmodelle umfassen. Creatio betont, dass das No-Code Playbook herstellerunabhängig ist und darauf abzielt, die Branche voranzubringen, Best Practices zu standardisieren und die Einführung no-code -Technologie für Unternehmen jeder Größe zu fördern. Da die elektronische Version bei Amazon und der offiziellen Website verfügbar ist, soll die gedruckte Ausgabe noch in diesem Jahr erscheinen.