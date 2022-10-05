Grid Dynamics'e göre, teknoloji endüstrisinde uzmanlaşmış teknik becerilere yönelik artan talep, mevcut ihtiyaçları karşılamak için 40 milyondan fazla kalifiye teknoloji çalışanına ihtiyaç duyulduğu için önemli bir yetenek açığına yol açıyor. Bu rakamın 2030 yılına kadar 85 milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Birçok uzman, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların görsel drag-and-drop arayüzleri aracılığıyla özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan no-code uygulama geliştirme araçlarının bu krizi hafifletebileceğine inanıyor.



Creatio CEO'su Katherine Kostereva, no-code uygulamanın yaygın şekilde benimsenmesini teşvik etmek için, satıcıdan bağımsız ilk No-Code Başucu Kitabı'nı geliştirmek için ürün yönetimi uzmanı Burley Kawasaki ile ortaklık kurdu. Çalışma kitabı, kuruluşların no-code araç ve metodolojileri etkili bir şekilde nasıl uygulayacaklarını anlamalarına yardımcı olmak ve no-code geliştirmeyle ilgili yaygın mitleri çürütmek için tasarlanmıştır. Microsoft ve Salesforce dahil olmak üzere birçok önde gelen teknoloji şirketi no-code platformlar sunar. Bu pazardaki uzman oyuncular arasında Appy Pie, Quickbase, Zoho, Airtable, AppSheet ve AppMaster yer alır. Aslında, küresel no-code geliştirme platformları pazar büyüklüğünün 2020'de 12,2 milyar dolar değerinde olduğu ve Emergen Research'e göre %24'ün üzerinde bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) 2028'de 68,1 milyar dolara çıkması bekleniyor.



Bu platformlar tarafından sunulan aerodinamik no-code geliştirme süreci, geliştirici olmayan kişilerin önceden programlama bilgisi olmadan görsel araçları kullanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu yaklaşım, uygulamaları daha verimli bir şekilde sunabilir, uyumu iyileştirebilir ve çevikliği artırabilir. Kostereva no-code uygulama geliştirmenin yıkıcı potansiyelini 2010'larda bulut bilişimin tanıtımına benzetti. Daha fazla bilgi çalışanı no-code araçlardan yararlandıkça, teknik kaynaklara olan güven azaltılabilir ve bu da işletmelerin otomasyon taleplerini karşılamasını kolaylaştırır. Ancak, no-code uygulama geliştirmeye ilişkin yanılgılar devam ediyor. Kostereva, yaygın olan iki efsaneyi tanımlıyor - no-code araçların büyük kuruluşlar için uygun olmadığı inancı ve bu araçların yazılım geliştiricileri geçersiz kılacağı korkusu. No-Code Playbook, bu yanlış kavramları ortadan kaldırmayı ve hem büyük hem de küçük kuruluşlarda no-code uygulama geliştirmenin gerçek dünyadaki örneklerini vurgulamayı amaçlamaktadır.



Öncelikle kurumsal otomasyona odaklanan çalışma kitabı, no-code geliştirme yaşam döngüsünü üç aşamada özetliyor: tasarım, canlıya geçiş ve günlük teslimat. Kuruluşlar ayrıca, kendin yap, mükemmellik merkezi ve füzyon ekibi teslim modellerini kapsayan, ihtiyaçları için doğru dağıtım stratejisi hakkında rehberlik bulabilirler. Creatio , No-Code Playbook'un satıcıdan bağımsız olduğunu, sektörü ilerletmeyi, en iyi uygulamaları standartlaştırmayı ve her büyüklükteki kuruluş için no-code teknolojinin benimsenmesini artırmayı amaçladığını vurguluyor. Amazon'da ve resmi web sitesinde bulunan elektronik sürümle birlikte, basılı sürümün bu yıl içinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.