По данным Grid Dynamics, растущий спрос на специализированные технические навыки в технологической отрасли приводит к значительной нехватке кадров: более 40 миллионов квалифицированных технических специалистов необходимы для удовлетворения текущих потребностей. По прогнозам, к 2030 году эта цифра превысит 85 миллионов. Многие эксперты считают, что инструменты разработки приложений no-code, которые позволяют пользователям без технических знаний создавать собственные приложения с помощью визуальных интерфейсов drag-and-drop, могут смягчить этот кризис.



Чтобы способствовать широкому внедрению no-code, генеральный директор Creatio Кэтрин Костерева в партнерстве с экспертом по управлению продуктами Берли Кавасаки разработала первую книгу No-Code Playbook, не зависящую от производителя. Сборник разработан, чтобы помочь организациям понять, как эффективно внедрять инструменты и методологии no-code, а также развенчать распространенные мифы о разработке no-code. Несколько ведущих технологических компаний предлагают платформы no-code, включая Microsoft и Salesforce. К специализированным игрокам на этом рынке относятся Appy Pie, Quickbase, Zoho, Airtable, AppSheet и AppMaster . Фактически, размер мирового рынка платформ разработки no-code оценивался в 12,2 миллиарда долларов в 2020 году и, как ожидается, вырастет до 68,1 миллиарда долларов к 2028 году, при совокупном годовом темпе роста (CAGR) более 24%, по данным Emergen Research.



Упрощенный процесс разработки no-code, предлагаемый этими платформами, позволяет не разработчикам создавать приложения с помощью визуальных инструментов без предварительных знаний в области программирования. Такой подход позволяет более эффективно доставлять приложения, улучшать согласованность и повышать гибкость. Костерева сравнила разрушительный потенциал разработки приложений no-code с появлением облачных вычислений в 2010-х годах. По мере того, как все больше работников умственного труда используют инструменты no-code, зависимость от технических ресурсов может уменьшиться, что упростит для предприятий выполнение требований автоматизации. Однако неправильные представления о разработке приложений no-code сохраняются. Костерева выделяет два распространенных мифа: убеждение, что инструменты no-code не подходят для крупных организаций, и опасение, что эти инструменты сделают разработчиков программного обеспечения устаревшими. No-Code Playbook призван развеять эти ложные представления и выделить реальные примеры разработки приложений no-code как в крупных, так и в небольших организациях.



В руководстве, посвященном в первую очередь автоматизации предприятия, жизненный цикл разработки no-code разделен на три этапа: проектирование, ввод в эксплуатацию и повседневная доставка. Организации также могут найти руководство по правильной стратегии развертывания для своих нужд, включая модели «сделай сам», «центр передового опыта» и «совместная команда». Creatio подчеркивает, что No-Code Playbook не зависит от поставщика и направлен на развитие отрасли, стандартизацию лучших практик и расширение внедрения технологий no-code для организаций любого размера. Электронная версия доступна на Amazon и их официальном веб-сайте, а печатное издание будет выпущено в конце этого года.