La crescente domanda di competenze tecniche specializzate nel settore tecnologico sta determinando una significativa carenza di talenti, con oltre 40 milioni di lavoratori tecnologici qualificati necessari per soddisfare le esigenze attuali, secondo Grid Dynamics. Si prevede che questa cifra supererà gli 85 milioni entro il 2030. Molti esperti ritengono che gli strumenti di sviluppo di app no-code, che consentono agli utenti senza conoscenze tecniche di creare applicazioni personalizzate tramite interfacce visive drag-and-drop, potrebbero alleviare questa crisi.



Per promuovere l'adozione diffusa del no-code, il CEO di Creatio Katherine Kostereva ha collaborato con l'esperto di gestione del prodotto Burley Kawasaki per sviluppare il primo playbook No-Code indipendente dal fornitore. Il playbook è progettato per aiutare le organizzazioni a capire come implementare in modo efficace strumenti e metodologie no-code, nonché sfatare i miti comuni che circondano lo sviluppo no-code. Diverse aziende tecnologiche leader offrono piattaforme no-code, tra cui Microsoft e Salesforce. I player specializzati in questo mercato includono Appy Pie, Quickbase, Zoho, Airtable, AppSheet e AppMaster . In effetti, la dimensione globale del mercato delle piattaforme di sviluppo no-code è stata valutata a $ 12,2 miliardi nel 2020 e si prevede che salirà a $ 68,1 miliardi entro il 2028, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di oltre il 24%, secondo Emergen Research.



Il processo semplificato di sviluppo no-code offerto da queste piattaforme consente ai non sviluppatori di creare applicazioni utilizzando strumenti visivi senza conoscenze di programmazione precedenti. Questo approccio può fornire app in modo più efficiente, migliorare l'allineamento e aumentare l'agilità. Kostereva ha paragonato il potenziale dirompente dello sviluppo di app no-code all'introduzione del cloud computing negli anni 2010. Man mano che più knowledge worker sfruttano strumenti no-code, la dipendenza dalle risorse tecniche può essere ridotta, rendendo più facile per le aziende soddisfare le esigenze di automazione. Tuttavia, persistono idee sbagliate sullo sviluppo di app no-code. Kostereva identifica due miti prevalenti: la convinzione che gli strumenti no-code non siano adatti alle grandi organizzazioni e il timore che questi strumenti rendano obsoleti gli sviluppatori di software. Il No-Code Playbook mira a dissipare queste false nozioni ed evidenziare esempi reali di sviluppo di app no-code in organizzazioni sia grandi che piccole.



Il playbook, che si concentra principalmente sull'automazione aziendale, delinea il ciclo di vita dello sviluppo no-code in tre fasi: progettazione, go-live e consegna quotidiana. Le organizzazioni possono anche trovare indicazioni sulla giusta strategia di implementazione per le loro esigenze, comprendendo modelli di consegna fai-da-te, centri di eccellenza e fusion team. Creatio sottolinea che il No-Code Playbook è indipendente dal fornitore, con l'obiettivo di far progredire il settore, standardizzare le migliori pratiche e aumentare l'adozione della tecnologia no-code per le organizzazioni di tutte le dimensioni. Con la versione elettronica disponibile su Amazon e il loro sito Web ufficiale, l'edizione stampata dovrebbe essere rilasciata entro la fine dell'anno.