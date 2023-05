A crescente demanda por habilidades técnicas especializadas na indústria de tecnologia está gerando uma escassez significativa de talentos, com mais de 40 milhões de trabalhadores qualificados em tecnologia necessários para atender às necessidades atuais, de acordo com a Grid Dynamics. Estima-se que esse número exceda 85 milhões até 2030. Muitos especialistas acreditam que as ferramentas de desenvolvimento de aplicativos no-code – que permitem que usuários sem conhecimento técnico criem aplicativos personalizados por meio de interfaces visuais drag-and-drop – poderiam aliviar essa crise.



Para promover a adoção generalizada do no-code, a CEO da Creatio, Katherine Kostereva, fez uma parceria com o especialista em gerenciamento de produtos Burley Kawasaki para desenvolver o primeiro No-Code Playbook independente de fornecedor. O manual foi projetado para ajudar as organizações a entender como implementar efetivamente ferramentas e metodologias no-code, bem como desmascarar mitos comuns sobre o desenvolvimento no-code. Várias empresas líderes de tecnologia oferecem plataformas no-code, incluindo Microsoft e Salesforce. Jogadores especializados neste mercado incluem Appy Pie, Quickbase, Zoho, Airtable, AppSheet e AppMaster . Na verdade, o tamanho do mercado global de plataformas de desenvolvimento no-code foi avaliado em US$ 12,2 bilhões em 2020 e deve aumentar para US$ 68,1 bilhões até 2028, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de mais de 24%, de acordo com a Emergen Research.



O processo simplificado de desenvolvimento no-code oferecido por essas plataformas permite que não desenvolvedores criem aplicativos usando ferramentas visuais sem conhecimento prévio de programação. Essa abordagem pode fornecer aplicativos com mais eficiência, melhorar o alinhamento e aumentar a agilidade. Kostereva comparou o potencial disruptivo do desenvolvimento de aplicativos no-code à introdução da computação em nuvem na década de 2010. À medida que mais trabalhadores do conhecimento utilizam ferramentas no-code, a dependência de recursos técnicos pode diminuir, tornando mais fácil para as empresas atender às demandas de automação. No entanto, persistem equívocos sobre o desenvolvimento de aplicativos no-code. Kostereva identifica dois mitos predominantes – a crença de que as ferramentas no-code são inadequadas para grandes organizações e o medo de que essas ferramentas tornem os desenvolvedores de software obsoletos. O No-Code Playbook visa dissipar essas falsas noções e destacar exemplos do mundo real de desenvolvimento de aplicativos no-code em organizações grandes e pequenas.



O manual, que se concentra principalmente na automação empresarial, descreve o ciclo de vida de desenvolvimento no-code em três fases: design, entrada em operação e entrega diária. As organizações também podem encontrar orientação sobre a estratégia de implantação certa para suas necessidades, abrangendo modelos de entrega faça-você-mesmo, centro de excelência e equipe de fusão. A Creatio enfatiza que o No-Code Playbook é independente de fornecedor, com o objetivo de avançar no setor, padronizar as melhores práticas e aumentar a adoção de tecnologia no-code para organizações de todos os tamanhos. Com a versão eletrônica disponível na Amazon e em seu site oficial, a edição impressa está prevista para ser lançada ainda este ano.