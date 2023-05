Według Grid Dynamics rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne umiejętności techniczne w branży technologicznej powoduje znaczny niedobór talentów, a ponad 40 milionów wykwalifikowanych pracowników technicznych jest potrzebnych do zaspokojenia bieżących potrzeb. Przewiduje się, że liczba ta przekroczy 85 milionów do 2030 roku. Wielu ekspertów uważa, że narzędzia do tworzenia aplikacji no-code – które umożliwiają użytkownikom bez wiedzy technicznej tworzenie niestandardowych aplikacji za pomocą wizualnych interfejsów drag-and-drop – mogą złagodzić ten kryzys.



Aby promować powszechne przyjęcie technologii no-code, dyrektor generalny Creatio, Katherine Kostereva, nawiązała współpracę z ekspertem ds. zarządzania produktami, Burleyem Kawasaki, w celu opracowania pierwszego, niezależnego od dostawcy podręcznika No-Code Playbook . Podręcznik ma na celu pomóc organizacjom zrozumieć, jak skutecznie wdrażać narzędzia i metodologie no-code, a także obalić powszechne mity dotyczące programowania no-code. Kilka wiodących firm technologicznych oferuje platformy no-code, w tym Microsoft i Salesforce. Wyspecjalizowani gracze na tym rynku to Appy Pie, Quickbase, Zoho, Airtable, AppSheet i AppMaster . W rzeczywistości globalny rynek platform programistycznych no-code został wyceniony na 12,2 miliarda dolarów w 2020 roku i oczekuje się, że do 2028 roku wzrośnie do 68,1 miliarda dolarów, przy skumulowanej rocznej stopie wzrostu (CAGR) na poziomie ponad 24%, według Emergen Research.



Usprawniony proces programowania no-code oferowany przez te platformy, umożliwia osobom niebędącym programistami tworzenie aplikacji przy użyciu narzędzi wizualnych bez wcześniejszej wiedzy programistycznej. Takie podejście może wydajniej dostarczać aplikacje, poprawiać wyrównanie i zwiększać elastyczność. Kostereva porównał przełomowy potencjał tworzenia aplikacji no-code do wprowadzenia przetwarzania w chmurze w 2010 roku. Ponieważ coraz więcej pracowników umysłowych korzysta z narzędzi no-code, można zmniejszyć zależność od zasobów technicznych, ułatwiając firmom sprostanie wymaganiom automatyzacji. Jednak nadal istnieją błędne przekonania na temat tworzenia aplikacji no-code. Kostereva identyfikuje dwa dominujące mity – przekonanie, że narzędzia no-code są nieodpowiednie dla dużych organizacji oraz obawę, że narzędzia te sprawią, że twórcy oprogramowania staną się przestarzałi. Poradnik No-Code ma na celu obalenie tych fałszywych opinii i zwrócenie uwagi na rzeczywiste przykłady tworzenia aplikacji no-code zarówno w dużych, jak i małych organizacjach.



Poradnik, który koncentruje się głównie na automatyzacji przedsiębiorstwa, przedstawia cykl życia programowania no-code w trzech fazach: projektowanie, uruchomienie i codzienne dostarczanie. Organizacje mogą również znaleźć wskazówki dotyczące właściwej strategii wdrażania dla swoich potrzeb, obejmujące modele „zrób to sam”, centrum doskonałości i dostarczanie zespołowe. Creatio podkreśla, że No-Code Playbook jest niezależny od dostawcy i ma na celu rozwój branży, standaryzację najlepszych praktyk i zwiększenie adopcji technologii no-code w organizacjach każdej wielkości. Wraz z wersją elektroniczną dostępną na Amazon i ich oficjalnej stronie internetowej, wersja drukowana ma zostać wydana jeszcze w tym roku.