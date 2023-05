Theo Grid Dynamics, nhu cầu ngày càng tăng đối với các kỹ năng kỹ thuật chuyên biệt trong ngành công nghệ đang dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân tài đáng kể, với hơn 40 triệu công nhân công nghệ lành nghề cần thiết để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Con số này dự kiến sẽ vượt quá 85 triệu vào năm 2030. Nhiều chuyên gia tin rằng các công cụ phát triển ứng dụng no-code – cho phép người dùng không có kiến thức kỹ thuật tạo các ứng dụng tùy chỉnh thông qua giao diện drag-and-drop – có thể giảm bớt cuộc khủng hoảng này.



Để thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi no-code, Giám đốc điều hành của Creatio Katherine Kostereva đã hợp tác với chuyên gia quản lý sản phẩm Burley Kawasaki để phát triển Playbook No-Code dành cho nhà cung cấp đầu tiên . Cẩm nang này được thiết kế để giúp các tổ chức hiểu cách triển khai hiệu quả các công cụ và phương pháp no-code, cũng như gỡ bỏ những lầm tưởng phổ biến xung quanh việc phát triển no-code. Một số công ty công nghệ hàng đầu cung cấp các nền tảng no-code, bao gồm Microsoft và Salesforce. Những người chơi chuyên biệt trong thị trường này bao gồm Appy Pie, Quickbase, Zoho, Airtable, AppSheet và AppMaster . Trên thực tế, quy mô thị trường nền tảng phát triển no-code toàn cầu được định giá 12,2 tỷ USD vào năm 2020 và dự kiến sẽ tăng lên 68,1 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trên 24%, theo Emergen Research.



Quy trình phát triển no-code được sắp xếp hợp lý do các nền tảng này cung cấp cho phép những người không phải là nhà phát triển tạo ứng dụng bằng các công cụ trực quan mà không cần có kiến thức lập trình trước đó. Cách tiếp cận này có thể phân phối ứng dụng hiệu quả hơn, cải thiện sự liên kết và tăng tính linh hoạt. Kostereva đã so sánh tiềm năng đột phá của việc phát triển ứng dụng no-code với việc giới thiệu điện toán đám mây vào những năm 2010. Khi nhiều nhân viên tri thức tận dụng các công cụ no-code, sự phụ thuộc vào các nguồn lực kỹ thuật có thể giảm đi, giúp các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu tự động hóa dễ dàng hơn. Tuy nhiên, quan niệm sai lầm về phát triển ứng dụng no-code vẫn tồn tại. Kostereva xác định hai quan niệm sai lầm phổ biến – niềm tin rằng các công cụ no-code không phù hợp với các tổ chức lớn và nỗi sợ rằng những công cụ này sẽ khiến các nhà phát triển phần mềm trở nên lỗi thời. No-Code Playbook nhằm mục đích xua tan những quan niệm sai lầm này và làm nổi bật các ví dụ thực tế về phát triển ứng dụng no-code trong cả tổ chức lớn và nhỏ.



Playbook, tập trung chủ yếu vào tự động hóa doanh nghiệp, phác thảo vòng đời phát triển no-code theo ba giai đoạn: thiết kế, đưa vào hoạt động và phân phối hàng ngày. Các tổ chức cũng có thể tìm hướng dẫn về chiến lược triển khai phù hợp với nhu cầu của họ, bao gồm mô hình tự làm, trung tâm xuất sắc và mô hình phân phối theo nhóm hợp nhất. Creatio nhấn mạnh rằng No-Code Playbook không phụ thuộc vào nhà cung cấp, nhằm mục đích thúc đẩy ngành, tiêu chuẩn hóa các phương pháp hay nhất và tăng cường áp dụng công nghệ no-code cho các tổ chức thuộc mọi quy mô. Với phiên bản điện tử có sẵn trên Amazon và trang web chính thức của họ, phiên bản in sẽ được phát hành vào cuối năm nay.