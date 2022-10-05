根据 Grid Dynamics 的数据，科技行业对专业技术技能的需求不断增加，导致严重的人才短缺，需要超过 4000 万熟练的技术工人才能满足当前的需求。到 2030 年，这一数字预计将超过 8500 万。许多专家认为， no-code应用程序开发工具——使没有技术知识的用户能够通过可视化drag-and-drop界面创建自定义应用程序——可以缓解这一危机。



为了促进no-code的广泛采用，Creatio 首席执行官 Katherine Kostereva 与产品管理专家 Burley Kawasaki 合作开发了第一本与供应商无关的No-Code手册。该手册旨在帮助组织了解如何有效实施no-code工具和方法，以及揭穿围绕no-code开发的常见神话。几家领先的科技公司提供no-code平台，包括 Microsoft 和 Salesforce。这个市场的专业参与者包括 Appy Pie、Quickbase、Zoho、 Airtable 、AppSheet 和AppMaster 。事实上，根据 Emergen Research 的数据，2020 年全球no-code开发平台市场规模为 122 亿美元，预计到 2028 年将激增至 681 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 超过 24%。



这些平台提供的简化的no-code开发流程允许非开发人员在没有编程知识的情况下使用可视化工具创建应用程序。这种方法可以更高效地交付应用程序、改进一致性并提高敏捷性。 Kostereva 将no-code应用程序开发的颠覆性潜力比作 2010 年代云计算的引入。随着越来越多的知识工作者利用no-code工具，可以减少对技术资源的依赖，从而使企业更容易满足自动化需求。然而，关于no-code应用程序开发的误解仍然存在。 Kostereva 指出了两个流行的神话——认为no-code工具不适合大型组织，以及担心这些工具会使软件开发人员过时。 No-Code Playbook 旨在消除这些错误观念，并强调大型和小型组织中no-code应用程序开发的真实示例。



该手册主要侧重于企业自动化，概述了no-code开发生命周期的三个阶段：设计、上线和日常交付。组织还可以找到有关适合其需求的正确部署策略的指南，包括自己动手、卓越中心和融合团队交付模型。 Creatio 强调， No-Code Playbook与供应商无关，旨在推动行业发展、标准化最佳实践并增加各种规模组织对no-code技术的采用。亚马逊及其官方网站提供电子版，印刷版将于今年晚些时候发布。