يؤدي الطلب المتزايد على المهارات التقنية المتخصصة في صناعة التكنولوجيا إلى نقص كبير في المواهب ، حيث يحتاج أكثر من 40 مليون عامل تقني ماهر لتلبية الاحتياجات الحالية ، وفقًا لـ Grid Dynamics. من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 85 مليونًا بحلول عام 2030. ويعتقد العديد من الخبراء أن أدوات تطوير التطبيقات no-code - والتي تمكن المستخدمين الذين ليس لديهم المعرفة التقنية من إنشاء تطبيقات مخصصة من خلال واجهات drag-and-drop المرئية - يمكن أن تخفف من هذه الأزمة.



لتعزيز التبني على نطاق واسع no-code ، دخلت كاثرين كوستريفا ، الرئيس التنفيذي لشركة Creatio ، في شراكة مع خبير إدارة المنتجات Burley Kawasaki لتطوير أول دليل No-Code يعرف البائعين. تم تصميم دليل التشغيل لمساعدة المؤسسات على فهم كيفية التنفيذ الفعال لأدوات ومنهجيات no-code ، بالإضافة إلى فضح الخرافات الشائعة المحيطة بتطوير no-code. تقدم العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة منصات no-code ، بما في ذلك Microsoft و Salesforce. يشمل اللاعبون المتخصصون في هذا السوق Appy Pie و Quickbase و Zoho و Airtable و AppSheet و AppMaster . في الواقع ، قُدرت قيمة السوق العالمية لمنصات التطوير no-code بـ 12.2 مليار دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 68.1 مليار دولار بحلول عام 2028 ، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يزيد عن 24٪ ، وفقًا لأبحاث Emergen.



تسمح العملية المبسطة للتطوير no-code التي تقدمها هذه الأنظمة الأساسية لغير المطورين بإنشاء تطبيقات باستخدام أدوات مرئية دون معرفة مسبقة بالبرمجة. يمكن لهذا الأسلوب تقديم التطبيقات بشكل أكثر كفاءة ، وتحسين المحاذاة ، وزيادة السرعة. شبّه كوستيرفا الإمكانات التخريبية لتطوير تطبيق no-code بإدخال الحوسبة السحابية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. نظرًا لأن المزيد من العاملين في مجال المعرفة يستفيدون من أدوات no-code ، يمكن تقليل الاعتماد على الموارد التقنية ، مما يسهل على الشركات تلبية متطلبات التشغيل الآلي. ومع ذلك ، لا تزال المفاهيم الخاطئة حول تطوير التطبيقات no-code قائمة. يحدد Kostereva خرافتين سائدتين - الاعتقاد بأن الأدوات no-code غير مناسبة للمؤسسات الكبيرة والخوف من أن هذه الأدوات ستجعل مطوري البرامج عفا عليها الزمن. يهدف No-Code Playbook إلى تبديد هذه المفاهيم الخاطئة وتسليط الضوء على أمثلة من العالم الحقيقي لتطوير التطبيقات no-code في المؤسسات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.



يحدد دليل التشغيل ، الذي يركز بشكل أساسي على أتمتة المؤسسة ، دورة حياة التطوير no-code في ثلاث مراحل: التصميم ، والتشغيل المباشر ، والتسليم اليومي. يمكن للمؤسسات أيضًا العثور على إرشادات حول إستراتيجية النشر الصحيحة لاحتياجاتها ، بما في ذلك "افعل ذلك بنفسك" ، ومركز التميز ، ونماذج تسليم فريق الانصهار. يؤكد Creatio على أن No-Code Playbook لا يعرف البائعين ، ويهدف إلى النهوض بالصناعة ، وتوحيد أفضل الممارسات ، وزيادة اعتماد التكنولوجيا no-code للمؤسسات من جميع الأحجام. مع توفر النسخة الإلكترونية على أمازون وموقعها الرسمي على الإنترنت ، من المقرر إطلاق النسخة المطبوعة في وقت لاحق من هذا العام.