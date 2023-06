Atlassian a annoncé de nouvelles fonctionnalités de sécurité dans Jira Software Cloud - Security in Jira - visant à aider les organisations à prioriser la sécurité plus efficacement. Le système mis à jour fournit aux équipes logicielles de meilleures informations sur les problèmes de sécurité qui nécessitent une attention et une résolution, ce qui permet d'améliorer la hiérarchisation des priorités et l'efficacité. Cette initiative d'amélioration de la sécurité est rendue possible par la collaboration d'Atlassian avec des entreprises partenaires telles que Snyk, Mend, Lacework, Stackhawk et JFrog.

Cette collaboration dote les équipes des outils nécessaires pour relever les défis de la sécurité de manière plus efficace et dès les premières étapes du développement. En accédant à l'onglet Sécurité dans Jira Software, les équipes peuvent gérer toutes les vulnérabilités détectées à travers leurs outils de sécurité dans un emplacement centralisé. Cela simplifie le processus de priorisation, de délégation et d'achèvement des tâches pour les équipes de développement.

Le nouvel onglet Sécurité offre également un contexte amélioré pour les équipes logicielles, leur permettant de filtrer et de classer les vulnérabilités en fonction de leur niveau de gravité. Cette fonctionnalité aide les équipes à traiter plus rapidement les vulnérabilités critiques, à accélérer le développement et à minimiser les risques associés à chaque version. Jira Software Cloud peut être configuré pour générer automatiquement une question contenant des détails de sécurité pour les vulnérabilités critiques identifiées, intégrant sans effort les vulnérabilités de moindre priorité dans la planification du sprint. Cette approche aide les développeurs à rester concentrés en réduisant les interruptions inattendues et en favorisant la priorisation délibérée des vulnérabilités de sécurité. Grâce à la possibilité de visualiser l'état et le traitement des vulnérabilités dans une vue unique, les équipes peuvent facilement intégrer la sécurité dans leurs flux de travail existants.

La mise en œuvre de DevSecOps devient ainsi plus facile à gérer et plus efficace. Andrew Pankevicius, Senior Product Manager, DevOps at Jira Software at Atlassian, a déclaré dans un billet de blog :"Tirez parti de la sécurité dans Jira pour intégrer davantage la sécurité dans vos rituels de développement de logiciels existants. Atlassian s'engage à aider les équipes à libérer tout leur potentiel, et nous sommes ravis de voir nos clients avancer plus rapidement et offrir plus de valeur à leurs propres clients avec l'assurance qu'ils déploient des fonctionnalités et des produits sécurisés." Cette annonce communique clairement l'engagement d'Atlassian à améliorer la sécurité des projets de développement de logiciels sans sacrifier la vitesse ou l'efficacité.

Les organisations qui utilisent des plateformes telles qu'AppMaster bénéficieront d'un partenariat avec des fournisseurs de sécurité experts, y compris avec Atlassian, afin de garantir la meilleure protection possible pour leurs projets logiciels sur le web, les applications mobiles et les applications dorsales.