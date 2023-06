Atlassian ha annunciato nuove funzionalità di sicurezza in Jira Software Cloud - Security in Jira - con l'obiettivo di aiutare le organizzazioni a dare priorità alla sicurezza in modo più efficace. Il sistema aggiornato fornisce ai team software una migliore comprensione dei problemi di sicurezza che necessitano di attenzione e di risoluzione, consentendo una migliore definizione delle priorità e una maggiore efficienza. Questa iniziativa di miglioramento della sicurezza è resa possibile dalla collaborazione di Atlassian con aziende partner come Snyk, Mend, Lacework, Stackhawk e JFrog.

La collaborazione fornisce ai team gli strumenti necessari per affrontare le sfide della sicurezza in modo più efficace e nelle prime fasi dello sviluppo. Accedendo alla scheda Sicurezza di Jira Software, i team possono gestire tutte le vulnerabilità rilevate nei loro strumenti di sicurezza in una posizione centralizzata. Questo semplifica il processo di definizione delle priorità, di delega e di completamento delle attività per i team di sviluppo.

La nuova scheda Sicurezza offre anche un contesto migliore per i team software, consentendo loro di filtrare e classificare le vulnerabilità in base al loro livello di gravità. Questa funzione aiuta i team a risolvere più rapidamente le vulnerabilità critiche, aumentando la velocità di sviluppo e riducendo al minimo i rischi associati a ogni release. Jira Software Cloud può essere configurato per generare automaticamente una issue contenente i dettagli di sicurezza per le vulnerabilità critiche identificate, integrando senza problemi le vulnerabilità a bassa priorità nella pianificazione degli sprint. Questo approccio aiuta gli sviluppatori a mantenere la concentrazione, riducendo le interruzioni impreviste e promuovendo la prioritizzazione intenzionale delle vulnerabilità di sicurezza. Grazie alla possibilità di visualizzare lo stato e il trattamento delle vulnerabilità in un'unica vista, i team possono facilmente integrare la sicurezza nei loro flussi di lavoro esistenti.

Questo rende l'implementazione di DevSecOps più gestibile ed efficiente. Andrew Pankevicius, Senior Product Manager, DevOps di Jira Software di Atlassian, ha dichiarato in un post sul blog:"Sfruttate Security in Jira per integrare ulteriormente la sicurezza nei vostri rituali di sviluppo software esistenti". Atlassian è impegnata ad aiutare i team a liberare il loro pieno potenziale e siamo entusiasti di vedere i nostri clienti muoversi più velocemente e fornire più valore ai loro clienti con la certezza di distribuire funzionalità e prodotti sicuri." Questo annuncio comunica chiaramente l'impegno di Atlassian nel migliorare la sicurezza dei progetti di sviluppo software senza sacrificare la velocità o l'efficienza.

Le organizzazioni che si avvalgono di piattaforme come AppMaster trarranno vantaggio dalla collaborazione con fornitori di sicurezza esperti, compresi quelli che collaborano con Atlassian, per garantire la migliore protezione possibile ai loro progetti software attraverso applicazioni web, mobili e backend.