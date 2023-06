Atlassian heeft nieuwe beveiligingsfuncties aangekondigd in Jira Software Cloud - Security in Jira - met als doel organisaties te helpen effectiever prioriteiten te stellen op het gebied van beveiliging. Het bijgewerkte systeem biedt softwareteams beter inzicht in de beveiligingsproblemen die aandacht behoeven en moeten worden opgelost, zodat prioriteiten beter kunnen worden gesteld en efficiënter kan worden gewerkt. Dit initiatief om de beveiliging te verbeteren is mogelijk gemaakt door de samenwerking van Atlassian met partnerbedrijven zoals Snyk, Mend, Lacework, Stackhawk en JFrog.

De samenwerking voorziet teams van de tools die nodig zijn om beveiligingsproblemen effectiever en in een vroeg stadium van de ontwikkeling aan te pakken. Door naar het tabblad Beveiliging in Jira Software te gaan, kunnen teams alle gedetecteerde kwetsbaarheden in hun beveiligingstools op een centrale locatie beheren. Dit stroomlijnt het proces van het prioriteren, delegeren en voltooien van taken voor ontwikkelteams.

Het nieuwe tabblad Beveiliging biedt softwareteams ook een verbeterde context, zodat ze kwetsbaarheden kunnen filteren en rangschikken op basis van hun ernstniveau. Deze functie helpt teams om kritieke kwetsbaarheden sneller aan te pakken, de ontwikkelingssnelheid te verhogen en de risico's van elke release te minimaliseren. Jira Software Cloud kan worden geconfigureerd om automatisch een issue te genereren met beveiligingsdetails voor geïdentificeerde kritieke kwetsbaarheden, waardoor kwetsbaarheden met een lagere prioriteit moeiteloos worden geïntegreerd in de sprintplanning. Deze aanpak helpt ontwikkelaars hun focus te behouden door onverwachte onderbrekingen te beperken en het weloverwogen prioriteren van beveiligingskwetsbaarheden te bevorderen. Met de mogelijkheid om de status en behandeling van kwetsbaarheden in één overzicht te bekijken, kunnen teams beveiliging eenvoudig integreren in hun bestaande workflows.

Dit maakt de implementatie van DevSecOps beter beheersbaar en efficiënter. Andrew Pankevicius, Senior Product Manager, DevOps bij Jira Software van Atlassian, verklaarde in een blog post:"Maak gebruik van Security in Jira om beveiliging verder in je bestaande softwareontwikkelrituelen te brengen. Atlassian is toegewijd aan het helpen van teams om hun volledige potentieel te benutten en we zijn verheugd om te zien dat onze klanten sneller gaan en meer waarde leveren aan hun eigen klanten met de zekerheid dat ze veilige functies en producten inzetten." Deze aankondiging laat duidelijk zien dat Atlassian zich inzet om de veiligheid van softwareontwikkelingsprojecten te verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid of efficiëntie.

Organisaties die gebruik maken van platforms zoals AppMaster zullen profiteren van de samenwerking met deskundige beveiligingsleveranciers, waaronder die met Atlassian, om de best mogelijke bescherming voor hun softwareprojecten voor web-, mobiele en back-end applicaties te garanderen.